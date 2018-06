Sporting y Mar del Plata Club definirán el Torneo Súper 12

Se disputaron este sábado las Semifinales del Torneo Súper 12, en donde Sporting y Mar del Plata Club ganaron y definirán el certamen la próxima semana. También hubo victorias de Comercial, San Ignacio, Los 50 y Uncas.

Sporting llegó a la Final del Súper 12 luego de superar sin atenuantes a Los Cardos por 46 a 13. Los dirigidos por Eduardo Etcheto dejaron atrás el 10 a 10 parcial, y en el complemento mostraron toda su contundencia.

Los tries de Ignacio Roldán, Juan Varela, Joaquín Pérez Maraviglia, Juan Evangelista, Rodrigo Fernández Criado y Joaquín García Argibay más los 16 puntos otorgados por el pie derecho de Gastón García Argibay fueron mucho para el try de Gonzalo Paz y los 6 puntos de Guillermo Edo.

Su rival en una final clásica será Mar del Plata Club. El equipo de Santa Celina venció como local a Universitario por 24 a 5.

Los de Rafael Urrutia no tuvieron una primera parte y se fueron al frente 7 a 5. En el complemento si pudieron sacar la direncia, con tries de Pedro Hernández (2), Guido Bertozzi y Tao Romero, más dos conversiones de Leonardo Sestelo. En Uni no alcanzó el try de Franco Rodríguez Reinoso.

En los otros partidos de la jornada Comercial le ganó 34 a 20 a Biguá y San Ignacio venció 85 a 14 a Unión del Sur, para enfrentarse la semana que viene en busca del quinto lugar.

Por su parte Uncas triunfó 71 a 26 ante Necochea y Los 50 le ganó 36 a 30 ante Pueyrredon, para en Tandil disputar el noveno puesto la próxima semana.

RESULTADOS

Torneo Super 12

Comercial 47 – 7 Biguá (Preintermedia)

Comercial 34 – 20 Biguá (Primera)

Sporting 46 – 13 Los Cardos (Primera)

Los 50 19 – 54 Uncas (Intermedia)

Los 50 36 – 30 Pueyrredon (Primera)

Mar del Plata Club 69 – 7 Universitario (PreIntermedia)

Mar del Plata Club 33 -11 Universitario (Intermedia)

Mar del Plata Club 24 – 5 Universitario (Primera)

San Ignacio 48 – 13 Unión del Sur (PreIntermedia)

San Ignacio 85 – 14 Unión del Sur (Primera)

Uncas 71 – 26 Necochea (Primera)

Sábado 9 de Junio

Sporting – Mar del Plata Club (Final) (*)

Los Cardos – Universitario (3er puesto)

Comercial – San Ignacio (5to puesto)

Biguá – Unión del Sur (7mo puesto)

Uncas – Los 50 (9no puesto)

Necochea – Pueyrredon (11ro puesto)

(*) La localía se sorteará por la Quiniela Matutina de la Lot. Nacional del 04/06/2018, siendo impar para el ganador de la Semifinal 1 (Sporting) y par el de la Semifinal 2 (Mar del Plata Club).

Torneo Clasificatorio M19

Comercial 59 – 15 Pueyrredon

Sporting B 32 – 15 Uncas

Los Cardos 17 – 32 Sporting A

San Ignacio 27 – 17 Campo de Pato

Mar del Plata Club 27 – 13 Universitario

Torneo Desarrollo

Camarones 5 – 27 Miramar

Pampas 7 – 85 Campo de Pato

Villa Gesell 17 – 17 Gnomos