JORGE ELÍAS GÓMEZ: Aldrey con la justicia adversa y el lenguaje de las fotos

Inevitablemente, la ruta del dinero vinculado a la espuria financiación política, con dinero proveniente de bienes del Estado a través de coimas, concesiones, exenciones y eximiciones, terminará empalmando con los negocios de Florencio Aldrey Iglesias y el ex gobernador Daniel Scioli, en Mar del Plata.

Los tiempos de la justicia, largos pero inexorables, ya han comenzado a brindar resultados, como ha ido adelantando en exclusiva mdphoy.com , y no sólo se reduce a descolgar carteles ni a poner en vereda a concesiones identificadas con nombres indebidos e ilegales. Sino al lavado de activos ilícitos y blanqueo del dinero, producido por las operaciones, destinadas directa e indirectamente a la financiación de la política.

La partida de Mariano Rajoy (en la foto junto a Aldrey Iglesias) del gobierno de España tuvo como matriz la asociación ilícita, con la combinación de las operaciones con sus socios habituales. En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta manifestó oportunamente en su despacho de calle 7 entre 56 y 57, sin ambages, a un veterano cronista de este diario digital: “Ya llegaremos a Mar del Plata, sabemos lo que ha ocurrido allí en los últimos años, pero primero tenemos que terminar con los episodios que investigamos aquí en La Plata”.

En este caso no hay peor sordo que el que no quiere oír y se vuelve verosímil aquello de que al buen entendedor pocas palabras bastan. Desplazada María del Carmen Falbo, (funcional al ex gobernador Daniel Scioli) el órgano de investigación bonaerense quedó en manos del doctor Julio Conte Grand.

El actual fiscal general de Mar del Plata y ex concejal del P.J., Fabián Fernández Garello durante 20 años, convirtió su gestión en la unidad básica vulnerable a una realidad local, que fue acumulando evidencias que han comenzado a generar información en los expedientes judiciales, tras los gobiernos del P.J. ininterrumpidos desde 1987.

La actual desaparición de Scioli de estas latitudes, no es un dato menor, todo su elenco estable lo hacía a esta altura con la banda presidencial, que la ciudadanía le otorgó al ingeniero Mauricio Macri. Por ahora, sólo le han dado vuelta la cancha, ya no tienen la inmunidad garantizada, aunque la impunidad suele causar disgustos, por más que se vayan sellando las grietas que tuvieron a la corrupción como bandera.

Todo en concordancia con una carga de acusaciones en masa que afectan al diputado nacional Daniel Scioli, el dilecto amigo de Don Florencio: asociación ilícita, fraude al Estado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Ya entre esos mismos actores, el doctor Mariano Federicci director de la UIF (Unidad de Información Financiera) se expidió sobre una “operación inmobiliaria” que los vincula en una suma de U$S 750.000.-, en la cual se compatibiliza el lavado de activos ilícitos y blanqueo del dinero así obtenido.

Jorge Elías Gómez

(www.mdphoy.com)