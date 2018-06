Irno Burreli, un “Capelo” italiano con mucha historia

Entre los asistentes al acto de celebración de la Fiesta de la República de Italia, destacaban algunos pocos asistentes que portaban un “capelo”, sombrero típico de algunas zonas de aquel país.

“el Retrato…” entrevisto a una de estas personas para conocer detalles sobre el accesorio de marras; un señor de elevada estatura pese a su edad, vestido con elegancia y que remataba su atuendo con un “capelo”.

“¿Cómo es tu nombre y cual es tu procedencia?

Mi nombre es Irno Burrelli,que es abreviatura de Ireneo, pero en Mar del Plata, todo el mundo me conoce como Franco. Soy friulano, allá cerca de Austria, donde están los grandes cuarteles del Cuerpo de Alpinos

¿Puede indicar el origen, y el significado del sombrero que luce?”

Viene de Roma, para decir que hay unidad, aunque no es precisamente de la capital italiana, es el sombrero que vestían integrantes del ejército alpino, el Corpo dei Alpini, se trata de un sombrero, que si me permite, tiene algo de símbolo, de sagrado para los alpinos que son un cuerpo especial del ejército italiano dedicado a la defensa de los confines de Italia, de la zona montañosa, este cuerpo especial esta hermanado con cuerpos de montañistas de otros países, inclusive con los montañistas argentinos, tanto es asi que si usted va a Bariloche encontrará el cuartel lleno de placas de los montañistas italianos alpinos. El sombrero tiene alguna similitud en el color del paño y el estilo con el tirolés de Austría.

Mas adelante remarcó que “Casi toda la dirigencia, me refiero al Alto Mando Argentino de los montañistas que obviamente defienden nuestras fronteras andinas, han ido a la Escuela Alpina de Aosta, en el norte de Italia, lindando con Francia, el Val de Aosta esta ubicado entre el Piamonte y Francia.

“El nombre es Corpo dei Alpini, precisamente ayer tuve la satisfacción de escuchar una de las mejores alabanzas a este cuerpo de Ejército, era una transmisión del ensayo del desfile que se efectuó hoy, entonces el locutor de la RAI, se acercó al jefe de los efectivos y le dijo, “ los alpinos son Italia, no dijo son italianos, dijo “Son Italia”, tanto es así que existen diferentes cuerpos especializados para rápida intervención en cualquier desastre mundial”.

Enfatizó que “Ellos tienen un hospital de campo maravilloso, considerado como uno de los mejor equipados y acuden ante alguna calamidad ocurrida en cualquier país del mundo. Amen, de tener en sus filas un determinado periodo de preparación militar para actuar como defensa civil-“

Obviamente has actuado en el Cuerpo…

“Hicé ejercicios, pero era demasiado joven para participar en la Segunda Guerra Mundial y además era estudiante universitario. De todos modos, he realizado en ambos países, desde que llegue a Mar del Plata en 1967 y al poco tiempo de establecerme fui responsable de la Secretaría de los Ex Combatientes de la Segunda Guerra Mundial que eran alrededor de unos ochenta, incluso algunos habían participado en la Primera Guerra Mundial. “

Irno, detiene el relato y emocionado, continúa: “Tenía un grandísimo amigo que era de Batán, y me mostraba con orgullo, su “capelo”, ¡atención! no nos olvidemos que Italia fue aliada de Alemania, cuando invadió Rusia y que luego esta acción terminó en una masacre, porque cuando regresaban el frío del invierno, la nieve y las armas, mataron a casi todos. Pues bien, este señor de Batán, que perteneció al Cuerpo Alpino me mostró un sombrero como el que ahora tengo yo, pero que el suyo,tenia un agujero a centímetros de la sien, es evidente que entonces no murió, porque alguien desde allá arriba, “abríó el paraguas” para que mi amigo se salvará por centímetros.

En estos días Italia y España, se enfrentan a la formación de nuevos gobiernos, ¿Qué te sugiere esta situación?

“Haciendo el paralelo entre Italia y España, hay demasiados puntos en común además de este momento político, casi la misma vestimenta, casi la misma música, la misma comida casi, casi la misma forma de pensar. Son muchas cosas en común”

Pero en cuanto a la situación política, expresó que “Italia esta a la espera de nuevas elecciones, pero nadie debe asustarse, hay que reconstruir muchas cosas, lo que llama la atención es que no solo en estos dos países hay una perdida de valores en general , hay reconsrtuir democracias, hay que ir borrando definitivamente confines”

Finalmente dijo: “debemos entender que somos todos ciudadanos del mundo, Europa tiene que meterse en la cabeza que debería constituirse en los Estados Unidos de Europa sino lo hace no será más nada en poco tiempo”.