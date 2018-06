El interventor del Consejo Escolar no concurrió a la Comisión de Educación

El avocador del Consejo Escolar, Roberto Angrisani, se excusó de concurrir a la Comisión de Educación y Cultura del HCD, esgrimiendo razones de agenda. En la reunión que se llevó a cabo este viernes en la Presidencia del Cuerpo, los ediles aprobaron sendos proyectos por los cuales se declara la emergencia educativa en materia de infraestructura y salud escolar en los tres niveles de enseñanza del distrito, así como se expresa el rechazo a los términos de la avocación del Consejo Escolar de General Pueyrredón.

Salvo el Presidente de la Comisión, el edil radical Mario Rodríguez, el resto de los representantes de Cambiemos y los consejeros escolares, como aconteció en la anterior reunión, no respondieron a la convocatoria.

Al respecto, el Concejal Rodríguez manifestó: “Como integrantes de esta comisión tenemos una responsabilidad y la estamos cumpliendo; los que no están tendrán que explicar en su debido momento por que habiendo sido electos, tanto en el nivel del Concejo Deliberante como en el Consejo Escolar, ante una situación como la que está pasando el organismo provincial, no participan de la convocatoria”, sentenciando: “No nos toca a nosotros, que estamos, ser exégetas de los que no están; tendrán ellos que explicar sus acciones”.

Participaron del encuentro además del edil radical, los concejales Verónica Lagos, Marina Santoro y Balut Tarifa Arenas por Unidad Ciudadana, y Marcelo Fernández de Acción Marplatense, así como referentes gremiales de SUTEBA y ATE.

El Secretario de Educación Municipal, Luis Distéfano, también había sido convocado para abordar la problemática educativa, pero tampoco asistió a la reunión esgrimiendo compromisos asumidos con antelación.

Los expedientes despachados por unanimidad tienen a la comisión de Legislación como último giro, previo a su tratamiento en el Plenario del Cuerpo.