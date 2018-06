El cónsul italiano Darío Cortese destacó la conexión de los italianos con Mar del Plata

“Ser cónsul italiano en Argentina y en Mar del Plata es un papel particular por la consistencia y la importancia que la colectividad italiana tiene en todos los ámbitos, culturales, empresariales” remarcó ante “el Retrato…” Dario Cortese, quien presidió el acto del 72° Aniversario de la República Italiana, realizado en la Sociedad de S.M. Garibaldi y XX de Setiem bre Unidas.

Cortese al hacer un balance de su gestión al frente de la comunidad italiana de Mar del Plata dijo “Me recibieron desde el principio con mucho afecto y ese afecto sigue y es mutuo por mi parte, así que después de un año en esta hermosa ciudad, solo puedo decir que estoy contento y agradecido de tener esta posibilidad de vivir esta experiencia.”

Luego agregó; “Nosotros tenemos que continuar el hermoso trabajo que iniciaron otros italianos desde hace muchísimos años, todo eso sigue presente y pensamos aumentar la difusión tanto del idioma italiano, como aportar otros elementos culturales tan presentes en Italia desde hace siglos”, acotando que este “es mi primer destino en el extranjero”

Luego de su llegada a la ciudad ¿cuál es su opinión sobre el pueblo italiano de Mar del Plata en un día tan especial como el de hoy?

“Yo creo que puedo decir que hablando de la Fiesta de la República, he observado a lo largo de este tiempo que el mismo espíritu de los italianos que reconstruyeron el país luego de la Segunda Guerra Mundial, ese mismo espíritu impulsó a los italianos que se fueron al extranjero, a colaborar en la construcción de aquellos lugares donde se establecieron; de hecho, muchas veces los que se fueron al extranjero, tuvieron el mismo espíritu que formó e hizo nacer la república italiana, el mismo espíritu yo lo vi, y lo veo en esta ciudad mediante la labor de los descendientes de aquellos y por lo que me cuentan, así ha sido a lo largo de los años anteriores en las últimas décadas.

Más adelante el Cónsul enfatizó que la incidencia de la colectividad italiana en Mar del Plata “Es muy fuerte, ya lo sabía, por informaciones previas, pero después de un año en Mar del Plata, veo claramente que la presencia de italianos de ambos sexos está conectada con todo el tejido económico, empresarial, cultural incluso en los deportes”

Afirmó sentirse sorprendido “por el interés demostrado hacia Italia , incluso entre personas que no pertenecen estrictamente a la colectividad. Argentina en general tiene simpatía y de alguna manera, los argentinos se sienten y viven vinculados a lo italiano, aún sin tener lazos familiares y eso es algo que no sabía y que he descubierto acá.”

En cuanto a los proyectos que iba a impulsar,¿ se han podido realizar, están en marcha? ¿Hay algo nuevo que ha incorporado a esos proyectos?

“Estamos trabajando para implementar la difusión del idioma; el año pasado no pudimos adelantar mucho en ese sentido, y estos meses, hemos estado muy ocupados con las elecciones que ha sido un desafío muy importante para organizarlas, pero nuestra intención es ver que canales se pueden encontrar, sobre todo para la difusión del idioma.”

La última … el corazón futbolero, ¿extraña que la selección “azzurra” no esté en Rusia?

“Lo extraño muchísimo, pero tengo claro que voy a ser un hincha más de la Selección Argentina.”