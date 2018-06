El socialista Pedro Sánchez juró este sábado el cargo de Presidente de España ante el rey Felipe VI

En su juramento, Sánchez prometió proteger la Constitución y, por primera vez en la historia moderna de España, lo hizo sin Biblia ni crucifijo, y solo ante un ejemplar de la Carta Magna.

La ceremonia tuvo lugar menos de 24 horas después de que el anterior jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, fue forzado a dejar el cargo tras una moción de censura en el Congreso.

Rajoy también estuvo presente en el breve acto de juramentación de Sánchez, quien la próxima semana tendrá que elegir los miembros de su gobierno.

Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno por la mayoría del Congreso , es decir por los representantes del pueblo español, cerrando de esta manera un largo camino iniciado varios meses atrás, cuando renunció a su acta de diputado y a su cargo como secretario general del PSOE.

Ambas renuncias se produjeron durante la segunda sesión de investidura del ahora ex presidente Rajoy, cuando varios diputados socialistas votarón SI, cuando el mandato del partido había sido NO. Coherente con su opción, Pedro Sánchez, se apartó del partido y del Congreso de Diputados, eso si, sin renunciar a su afiliación al PSOE.

Inició de esta forma, el camino del desierto, recorriendo sedes partidarias en su propio coche, para explicar su posición a afiliados y simpatizantes socialistas de toda España, sin otra pretensión que justificar aquel famoso NO ES NO, a la investidura del ex presidente Rajoy.

Odón Elorza, que fuera alcalde en San Sebastián y Margarita Robles, diputada independiente, pero ligada al PSOE, junto con varios alcaldes de ciudades importantes como Madrid, Sevilla, entre otras, fueron sus iniciales apoyos.

“el Retrato…”, asistió a algunas de dichas reuniones (FOTO) , que mes a mes iban registrando mayor presencia de adherentes, ante la irregular oposición del PSOE, al gobierno del PP y su apoyo a la investidura de Rajoy, reuniones en las que pudimos comprobar el paulatino incremento de afiliados y simpatizantes socialistas a Pedro Sánchez.

En la concentración del Parque Cataluña en Madrid, este corresponsal dialogó con Sánchez, quien auguró que el camino sería aún más largo, pero que la continuidad en el contacto con las bases marcaría un cambio de rumbo en el PSOE. Prueba de ello, que Pedro ganó las elecciones primarias, a la andaluza Susana Díaz, que contó con el apoyo del aparato político de lideres como Felipe González y Adolfo Guerra, en la que se suponía abultada derrota de Sánchez.

Este resumen, sirve para conocer al nuevo presidente español, quien a partir de su investidura, deberá enfrentarse nuevamente a un largo camino repleto de obstáculos, donde los representantes del PP con mayoría en las cámaras torpedearán muchos de sus proyectos, donde los independentistas continuarán reclamando o exigiendo o ambas cosas en pos de su separación de España, donde los apoyos partidarios de estas horas, podrán revertirse en exigencias para las diferentes autonomías donde gobierna el PSOE, un camino en el que Unidos Podemos y Ciudadanos, lejanos en ideales, se acerquen en sus reclamos al nuevo presidente de los españoles. Según Pedro Sánchez, más que nunca presidente de todos los españoles.

Como botón de muestra de la nueva etapa que se inicia este sábado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este viernes al nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que dé pasos y asuma “riesgos” y le ha urgido a abrir una negociación “de gobierno a gobierno” para afrontar la situación “gravísima” que vive Cataluña, que no puede durar “ni un día más”.

Por otra parte, a la misma hora que acudirá a formalizar su investidura, se anuncia en Madrid una marcha para protestar por “el golpe de Estado” perpretado en el Congreso de los diputados en las últimas horas.

Solo el tiempo dará y quitará razones a cada uno de los actores del tiempo nuevo que se inicia en España.