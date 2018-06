Vito Contessi: “Hay que luchar para consolidar este buen momento de la industria naval”

Motorizados por un crecimiento constante en la industria naval, Vito Contessi, uno de los integrantes del reconocido astillero marplatense, dialogó con “el Retrato…” y aseguró: “Queremos tratar de aprovechar esta oportunidad histórica de que la industria naval sea considerada, tenida en cuenta y beneficiada por sobre la importación de barcos”.

En tal sentido, el integrante del Astillero Naval Federico Contessi y Cia, destacó que el crecimiento de su sector “hoy está motorizado básicamente por la tracción del langostino, por la bonanza de este, ya que es una de las pocas especies rentables en el país y por otro lado, está la antigüedad que tiene la flota”.

“Hoy al haber rentabilidad en un determinado sector los que están en el mismo, que, a su vez, tienen barcos muy viejos, han decidido reemplazarlos. Por eso, queremos tratar de aprovechar esta oportunidad histórica de que la industria naval sea considerada, tenida en cuenta y beneficiada por sobre la importación de barcos”, detalló.

Asimismo, resaltó también que en su astillero “todos los meses se está aumentando el plantel laboral, tomando nuevos empleados” como también indicó que han adquirido más maquinaria y “se han hecho inversiones muy importantes para mejorar los plazos de producción”.

“Estamos luchando para que esto no sea algo coyuntural, sino que se pueda ser algo que se extienda en el tiempo y se consolide este buen momento de la industria naval”, manifestó el referente del astillero marplatense que este sábado celebra su 127 botadura.

Seguidamente, hizo hincapié en las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y provincial para beneficiar a su sector y aclaró que “se han hechos muchas cosas. En la década anterior del kirchnerismo la pesca tenía retenciones y costaba mucho dialogar con determinadas autoridades, pero hoy hay un diálogo más fluido y se han tomado muchas medidas que son muy importantes para el sector”.

De todas formas, señaló que no se conforman con lo anterior y que “falta todavía más. Hay algunas otras medidas que se han tomado, en relación a las cuales no estamos completamente de acuerdo por ejemplo la demora en los certificados de pesca, lo cual es algo que nos preocupa porque se dejan pasar oportunidades de hacer despegar definitivamente la industria naval o de renovar flota en un plazo más razonable”.

“Hay cosas en las cuales se puede seguir mejorando, pero sin lugar a dudas estamos mucho mejor que hace algunos años atrás”, afirmó Contessi a la vez que aclaró que estas cuestiones en las cuales disienten con el gobierno provincial “ya fueron planteadas y se han escuchado por lo menos”.

“Mientras tanto se sigue trabajando para tratar de destrabar estas cosas, las cuales serían como la frutilla del postre para generar un despegue definitivo de la industria”, remarcó y añadió: “No vamos a bajar los brazos hasta que sea comprendido la generación de empleo que se puede dar en la industria naval argentina como también la necesidad de renovar la flota y la necesidad que no se obstaculice esto, sino que se la aliente”.

En relación a lo anterior, apuntó a que mientras sigan existiendo las demoras burocráticas como tampoco se otorguen beneficios a los armadores que optan por construir en el país en vez de comprar uno en el extranjero o importar un barco usado, “lo que se está haciendo es desaprovechar una gran oportunidad de generar empleo”.

“Como astillero e industria naval vamos a seguir luchando para que nuestras autoridades entiendan de los beneficios que genera el trabajo en los astilleros argentinos”, resumió el empresario marplatense.

El precio del dólar: “No es tan importante que mejore

el cambio nominal, sino que mejore el cambio real”

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo impacta el precio del dólar en su sector, detalló: “Nuestros clientes son de la industria pesquera, de la cual el 90% es importadora. Cuando aumenta el tipo de cambio, aumenta la rentabilidad de la industria pesquera y eso es bueno para ellos. Lo que es malo es que los aumentos se trasladen a costos”.

“No es tan importante que mejore el cambio nominal, sino que mejore el cambio real. Que se logre una mejora cambiaria y que no se traslade a precios sería el desafío, pero lamentablemente en el corto plazo lo que va a pasar es que esta mejora cambiaria se va a diluir en precios”, explicó.

Barcos que van al sur a pescar langostinos:

se le puede negar a esta flota que vaya

Por otra parte, Contessi habló de los barcos que se van al sur a pescar langostinos y aseguró que “afecta a Mar del Plata de una forma relativa. Es una cosa que pasa hace varios años. No se le puede negar a esta flota que vaya, porque si acá están haciendo otras actividades que prácticamente no les son rentables y si el langostino es la única forma que tienen de salvar el año, no cabe ninguna duda que para la ciudad es mejor que vayan al sur y de esta forma, no se corte la cadena de pagos”.

“De todos modos, el verdadero desafío es que tratemos de reprocesar el langostino en tierra tanto en Mar del Plata como en las plantas del sur y que no solamente nos limitemos a descabezarlo y exportar los bloques para que luego se reprocesen en el extranjero”, agregó.

En ese sentido, apuntó que también han hecho propuestas concretas “de mejorar la escala reintegros y poner premios y castigos a la reelaboración”, en relación a lo cual aclaró que van a necesitar también el acompañamiento de los gremios, “porque no es fácil que se pueda hacer esto en Mar del Plata”.

“Tenemos un potencial muy grande para generar trabajo a partir del langostino, por eso hay que verlo, no como un problema sino, como una oportunidad”, declaró el referente del Astillero Contessi y Cia de la ciudad.

“Más que hacer pronósticos, tenemos que

ser forjadores de nuestro propio futuro”

Por último, habló de sus expectativas para lo que viene y consideró: “Antes que hacer futurología, acompañamos al país con trabajo e inversión. Pedimos que se meritúe eso, que nos apoyen y nos den las herramientas para duplicar nuestra actividad. Más que hacer pronósticos, tenemos que ser forjadores de nuestro propio futuro”.