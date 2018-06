Un Gabinete minado para el Gobierno populista de Italia

El jurista y profesor Giuseppe Conte, un desconocido hasta hace días en su propio país, Italia, ha jurado este viernes como primer ministro. He aquí algunos de los ministros que conformarán su polémico Gabinete:

Giulia Grillo, ministra de Sanidad

Es médico de profesión y portavoz del Movimiento Cinco Estrellas (M5E) en la Cámara de los Diputados. Pertenece a la formación desde su origen y ha sido la mano derecha de Luigi Di Maio durante las negociaciones para formar Gobierno. Su oposición a la ley aprobada por el Ejecutivo de Paolo Gentiloni el año pasado, que establece la vacunación obligatoria para los niños de 0 a 6 años y sanciones a los padres que no cumplan con el calendario, la hizo ganarse no pocos enemigos. En realidad, no es una activista ‘antivacunas’ y en más de una ocasión ha reconocido su importancia, pero defiende que la decisión corresponde a los padres. A pesar de su apellido, no es familia del fundador del M5E.

Giulia Bongiorno, ministra de Administración Pública

Es una de las juristas más mediáticas de Italia. Comenzó su carrera con 27 años defendiendo al ex primer ministro Giulio Andreotti de las acusaciones de colaborar con la mafia. Parlamentaria desde 2006 con Alianza Nacional, en marzo fue elegida senadora con la Liga. Famosa por sus batallas en favor de los derechos de la mujer, entre sus clientes se encuentran el rey Víctor Manuel de Saboya, el futbolista Francesco Totti o el ex entrenador de la Juventus, Antonio Conte, equipo del que forma parte del Consejo de Administración. Uno de sus últimos éxitos en los Tribunales fue la absolución de Raffaelle Sollecito, acusado junto a Amanda Knox del asesinato de una estudiante inglesa.

Sergio Costa, ministro de Medio Ambiente

Licenciado en Ciencias Agrarias y con un máster en Derecho del Ambiente, entró a trabajar en el Cuerpo de la policía forestal hasta convertirse en general de los Carabineiri. Sus investigaciones junto con la Dirección Nacional Antimafia descubrieron el negocio de la Camorra con el enterramiento y quema de residuos tóxicos que ha producido cientos de muertes en una zona en el sur del país conocida como “la tierra de los fuegos” o “el Chernóbil italiano”, no muy lejos del pueblo natal de Luigi Di Maio.

Paolo Savona, ministro de Asuntos Europeos

El economista ‘antieuro’ que a punto estuvo de hacer naufragar el pacto de Gobierno, comenzó su carrera en la Banca de Italia, fue director general de Confindustria (la patronal italiana), administrador general de la Banca Nazionale del Lavoro y formó parte de numerosos consejos de administración en empresas públicas y privadas hasta que en 1993 Carlo Azeglio Ciampi le encargó el Ministerio de Industria, donde permaneció un año. Entre 2005 y 2006 fue jefe del Departamento de Políticas Comunitarias de la Presidencia del Consejo de Ministros y coordinador del Comité Técnico para la Estrategia de Lisboa durante el Gobierno de Berlusconi.

Matteo Salvini, ministro de Interior

El líder de la Liga lleva desde los 17 años defendiendo la secesión de los territorios del norte de Italia. Comenzó su carrera política en 1993 como concejal en el Ayuntamiento de Milán. Desde 2004 es eurodiputado en el Parlamento Europeo en el grupo de los euroescépticos. Heredó el liderazgo tras ganar las primarias de 2013 a Umberto Bossi. Desde entonces ha borrado el ‘Norte’ del nombre y le ha dado un giro ‘lepenista’ convirtiendo la formación tradicionalmente independentista en un partido federalista con aspiraciones nacionales. En campaña prometió expulsar a medio millón de inmigrantes irregulares y se ha asegurado el sillón de Interior y una de las vicepresidencias del Gobierno para poder cumplirlo.

Luigi Di Maio, ministro de Trabajo y Desarrollo Económico

Entró en política seducido por el mensaje de Beppe Grillo y en 2013 se convirtió en el presidente de la Cámara de Diputados más joven de la historia de Italia. Convertido desde 2017 en el líder absoluto del M5E, es el responsable de haber transformado el partido del “vafanculo” en una fuerza moderada, transversal, que se convirtió en la más votada en las pasadas elecciones. Asumiendo esta cartera -además de una de las vicepresidencias- tratará de impulsar la propuesta estrella de su partido: una renta básica de ciudadanía de 780 euros que la mayoría de expertos considera impracticable.