Gran celebración con los mas chicos

Será este viernes 1 de junio a partir de las 14 y hasta las 16 en el gimnasio de FASTA San Vicente de Paul, en Catamarca 2451. Participarán todos los nenes de la 3ra sección de los jardines de infantes de la Junta Regional de Educación Católica (JuREC). Este año el gesto solidario estará destinado al Hogar de María.

En la celebración estará presente el obispo diocesano monseñor Gabriel Mestre acompañado por sacerdotes de los distintos jardines de la diócesis.

El padrepresidente de JuREC contó que la Fiesta de la FeEl gesto solidario de este año está destinado al Hogar de María: Asociación Civil sin Fines de Lucro creada con la finalidad de atender las necesidades sociales, asistenciales y psicoafectivas de niños y adolescentes de ambos sexos con discapacidad mental, con o sin compromiso motor, de entre 3 y 15 años de edad como edad de ingreso, que carecen de familia o bien cuentan con ella pero, que por diversas causas, estas familias de origen no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. www.hogardemaria.org.ar . Podrán colaborar con elementos de aseo personal (ej: shampoo, acondicionador, jabón de tocador, pasta dental, etc.) o bien artículos de limpieza (ej.: bolsas de residuos, papel higiénico, detergentes, esponjas, rollos de cocina, etc.).