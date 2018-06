Macri vetó la Ley, culpó el Peronismo y trató a los senadores opositores de irresponsables

El presidente Mauricio Macri ratificó en la tarde de este jueves que la ley que buscaba frenar los incrementos de tarifa fue vetada y sostuvo que esa iniciativa “no está financiada, los que la han votado no dijeron de dónde iban a salir los recursos”.

“No se puede hacer algo así tan irresponsablemente”, dijo el mandatario. “Si dejábamos esa ley, había que invertir 110.000 millones de pesos; significaba suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales”, advirtió durante una conferencia de prensa que brindó en la ciudad salteña de Cachi.

Macri aseguró que la ley “fue inconducente y no le cambió nada a la gente” porque “todo sigue en el mismo lugar”. “No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume y cuidar a los que menos tienen con una tarifa social”, sostuvo.

En ese sentido, el Presidente apuntó contra los gobernadores y senadores peronistas que acompañaron la ley para frenar las tarifas. “Tienen que explicar porqué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho y que no era viable”, indicó.

“¿Qué quiso hacer el peronismo? ¿Querían dar una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en ambas cámaras. Pero el poder lo tienen los argentinos y los argentinos quieren un cambio. No van para atrás”, afirmó el mandatario.

“La oposición debe saber que necesitamos responsabilidad. No pueden creer que pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente. Hay que sumir el valor real de la energía y consumir menos”, afirmó. Y agregó: “Podemos consumir menos y pagar lo que vale la energía. Así vamos a fortalecer el crecimiento del país, sino terminamos como Venezuela, que ya no tiene agua. ¿Queremos ir a ese lugar?”

Macri advirtió que “la responsabilidad es una actitud de vida” y le envió un mensaje contundente a la sociedad y la oposición. “Le puedo garantizar a los argentinos que no voy a aflojar. No los voy a traicionar. El cambio va para adelante”, sentenció.

“Vamos a seguir ingresando al mundo, dándole transparencia al Estado, fortaleciendo las instituciones, llevando la obra pública adelante y combatiendo la corrupción”, señaló Macri durante la conferencia de prensa que brindó pocas hora después de vetar la ley.

Por otra parte, el jefe de Estado volvió a referir al déficit fiscal y al camino que emprendió su gobierno para intentar reducirlo. “El principal objetivo que tenemos es crecer, generar empleo y oportunidades para los argentinos. Para eso tenemos que sacarnos esa mochila que nos hace ir más despacio y que nos aplasta”, explicó.

Macri revalidó la dirección de su gestión luego de vetar la ley para frenar el aumento de tarifas. “Las cosas están en el camino correcto. Estamos avanzando en la dirección que nos va a llevar a vivir cada día mejor”, sostuvo.

“No hay un solo presidente de los que nos visitó, ni ninguno de los países más importantes del mundo que no nos haya felicitado por el camino que tomamos. Todos nos dicen que tomamos el camino correcto”, resaltó.

“Necesitamos que todos pongamos el hombro y hacer el máximo esfuerzo. Los argentinos estamos en ese camino y por eso esta va a ser la mejor parte de la historia de nuestro país”, cerró.

En el final de la conferencia, Macri fue consultado por las declaraciones de Cristina Kirchner luego de que él le pidiera al peronismo “no seguir las locuras de Cristina” y la ex jefa de Estado le contestara que es un “machirulo”. “Tuve que preguntar que significaba. A mi me dicen que digo palabras antiguas pero esa fue bastante rara”, sostuvo.

Al cuestionar el proceder de la oposición, cuestionó que “no dice dónde está la plata”. “Las cosas se construyen a partir de decir la verdad”, insistió y consideró que “los argentinos no quieren volver atrás”. Afirmó que el Gobierno busca mostrar que lo sucedido con la ley votada el miércoles en el Senado fue una “recaída”, y que su gestión pretende que “en forma gradual no haya subsidios cruzados desde el interior de la Argentina hacia Buenos Aires”.