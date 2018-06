Gremios nacionales le dieron contundente respaldo a Luis Barrionuevo en el PJ

Luis Barrionuevo recibió este jueves un importante respaldo gremial durante una reunión a la que concurrieron importantes dirigentes gremiales. Entre otros, hubo representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Municipales de CABA, Unión Tranviarios Automotor, Luz y Fuerza, Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Bancarios, y Asociación Obrera Textil (AOT). El encuentro se realizó en la sede del Partido Justicialista Nacional ubicado en Matheu 130 y en total participaron 73 gremios.

“Esta es la casa de ustedes” dijo Barrionuevo al darle la bienvenida a los concurrentes, y “les pido que todos nos involucremos en la gran responsabilidad de que nuestro Movimiento sea una alternativa política ante un estado de cosas que el actual gobierno no sabe cómo resolver. Teniendo mucho cuidado de que ellos intenten adjudicarnos responsabilidades que no tenemos. Si ellos no saben gobernar, o improvisan y no tienen un plan, la culpa de ellos. Nosotros, lo hemos dicho más de una vez, apoyamos que el sistema democrático sea el que produzca las condiciones para un proyecto distinto”.

En ese sentido, agregó que el “5 o 6 de junio se lanzará la Campaña del Partido en todo el país para que la gente sepa que hay partido Justicialista para el 2019 y que contamos no solamente con el apoyo gremial sino con gente que sabe qué hacer en la gestión, que no improvisa y tiene un proyecto de país integrado y productivo para luchar en serio contra la pobreza y el hambre. Y no sólo eslóganes”.

Por eso, adelantó Barrionuevo, nuestras próximas actividades convocarán a profesionales y técnicos de distintas áreas para ir elaborando una plataforma “precisa, creíble y realizable, que entusiasme a la sociedad” junto a jóvenes que tienen “vocación de servicio”. Y que las mujeres vayan planteando una agenda al igual que todas las ramas que compusieron históricamente el Movimiento.