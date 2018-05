Ciano: Miles de vecinos recibieron un confuso comunicado de la Municipalidad

“Por estas horas, a miles de hogares de Mar del Plata, están llegando avisos sobre las boletas de la TSU que muy pronto vendrán con los aumentos desmedidos que propuso Arroyo, y que los concejales del oficialismo avalaron, sin tener en cuenta ninguna de las sugerencias que desde nuestro bloque propusimos para aminorar el duro golpe al bolsillo del vecino”, afirmó Ariel Ciano, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador. “Pero ni haciendo un curso se puede entender qué es lo que Arroyo quiso decir en la carta que anticipa el tarifazo de la Tasa de Servicios Urbanos, porque lisa y llanamente parece un trabalenguas o unos de esos juegos para desafiar la mente, con la diferencia que esto es muy en serio y lastimoso para todos”, agregó.

“El Intendente en el último inicio de sesiones del Concejo Deliberante había dicho que los problemas de éstos dos primeros años de su gobierno se debían a errores en la comunicación. Sin compartir lo que dijo, de igual modo hoy no sólo no los están corrigiendo sino que confunden aún más hasta a quienes los votaron”, criticó Ariel Ciano en referencia a la intrincada notificación de ARM a los contribuyentes y que “seguramente quede en la historia como una pieza de estudio para tratar de interpretar qué es lo que nos quieren decir, porque ni ellos mismos lo deben entender”, ironizó el concejal sobre el documento que da cuenta de las subas desmedidas que comenzarán a llegarle a los vecinos de General Pueyrredon en los próximos meses con los correspondientes a . Sin compartir lo que dijo, de igual modo hoy no sólo no los están corrigiendo sino que confunden aún más hasta a quienes los votaron”, criticó Ariel Ciano en referencia a la intrincada notificación de ARM a los contribuyentes y que “, ironizó el concejal sobre el documento que da cuenta de las subas desmedidas que comenzarán a llegarle a los vecinos de General Pueyrredon en los próximos meses con los correspondientes a justes tras los valores establecidos en la Ordenanza Impositiva 2018, aprobada semanas atrás en una extensa y dificultosa sesión en el Concejo Deliberante.

“Somos una oposición constructiva y responsable. Lo afirmamos en campaña y lo ratificamos con cada propuesta que elevamos desde la bancada. Y conscientes de que no se puede desfinanciar al municipio, fue en ese momento cuando proponíamos topes de aumentos del 15% y 18% y que el revalúo no sea retroactivo al comienzo del año, pero sin embargo, nada de esto fue escuchado y hoy ni ellos mismos pueden explicarnos con claridad qué es lo que se le cobrará a la gente y mucho menos, cuánto”, recordó el ex presidente del Concejo Deliberante.

“La falta de un plan de gobierno y la extrema improvisación con la que siguen manejándose, nos llevan a esta realidad cada vez más imposible de creer estar viviendo en Mar del Plata. Pero que es producto de la demora de tantos meses en enviar el presupuesto al Concejo, y más aún de las ordenanzas que lo complementan, con las que por ejemplo poder discutir el aumento de tasas. Ahora son los vecinos quienes quedan rehenes de los errores de sus gobernantes, sin saber cuánto van a pagar de aumento, algo que ni el propio Arroyo pudo explicar”.