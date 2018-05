Boston: “Hay un problema económico muy grande y complicado en la empresa”

En medio de un nuevo conflicto entre los dueños de la confitería Boston y los trabajadores por la falta de pago de los salarios, el Secretario General del Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata, Carlos Vaquero, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este viernes tendrán una reunión con el titular de la firma. “Hay un problema económico muy grande y complicado en la empresa. La gente no quiere que cierre, pero sin cobrar tampoco se puede estar”, señaló.

“Ayer tuvimos una audiencia en el ministerio de la cual participó uno de los titulares, Pablo Lotero. Él dice que va a tratar de salvar a la confitería, pero no trae plata y tiene que terminar de pagar el sueldo a la gente que todavía no se pagó”, explicó el referente gremial.

Asimismo, comentó que “se entregó hasta ahora entre tres y cinco mil pesos. Así que quedó que iba a tratar de conseguir lo que faltaba para este viernes, pero mientras tanto seguimos de mentira tras mentira” y confesó: “Ya no les creemos más nada. La situación sigue muy complicada y no sabemos cómo va a terminar todo esto”.

“A los trabajadores se les está debiendo todo el mes de abril. Se les ha dado a cuenta de ese sueldo en los mejores casos entre tres y cinco mil pesos. Es una vergüenza lo que se viene pagando”, apuntó Vaquero y cuestionó que hasta la fecha “no se ha entregado ni siquiera el 25% de los sueldos”.

A su vez, manifestó que “la gente sigue trabajando, porque quiere salvar a la confitería y si la Boston se salva es gracias a los trabajadores, pero hay derechos y obligaciones y por eso, estos tienen que cobrar” a la vez que aclaró que “entre gastronómicos, panaderos y camioneros son unos 130 o 140 trabajadores afectados”.

En relación a los motivos del atraso en el pago, señaló que “ellos dicen que no tienen dinero, que ya estuvieron pagando, que la AFIP los embargó, que tienen que pagarle a los Bancos y que no tienen de donde pagar los salarios” y cuestionó que esto no es así: “Del efectivo que tienen de recaudación por lo menos podrían ir entregando a la gente aunque sea alguna parte”.

“Hay un problema económico muy grande y complicado en la empresa. La gente no quiere que cierre, pero sin cobrar tampoco se puede estar”,remarcó el referente gremial y añadió que también hay empleados “que están pidiendo licencia sin goce de sueldo, otros solicitan permisos y demás y la empresa los va concediendo por toda esta situación que está pasando”.

Por otra parte, resaltó que “la empresa quedó en contestar para el viernes, asique habrá que esperar unos días” y adelantó que tanto desde el sector gremial de pasteleros como gastronómicos le han presentado distintos inversores a la firma, “los cuales quieren comprarla, pero ellos evidentemente no han arreglado con ninguno”.

“Según dicen, para el viernes van a traer alguna alternativa. Puede que aparezca un inversor del que se está hablando y sino, entregarán algo de plata para que la gente pueda seguir trabajando”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…”

Por último, el referente de pasteleros no descartó la posibilidad de tomar alguna medida de fuerza para el caso que la empresa no cumpla este viernes con el pago de los salarios a los trabajadores. “Lo vamos a decidir el mismo viernes, porque la gente quiere trabajar, pero sin cobrar tampoco se puede seguir”, concluyó.