El diputado Maximiliano Abad visitó el trailer del programa “Cerca de la Noche”

El diputado Maximiliano Abad visitó este domingo el trailler ubicado en Plaza Rocha como parte del programa Cerca de Noche – Operativo Frío, para gente en situación de calle de General Pueyrredón.

“Es una problemática de las grandes ciudades del mundo y con este programa se puede ofrecer contención a un sector muy vulnerable de la sociedad”, resaltó el legislador luego de observar el trabajo de los profesionales.

En el trailler móvil ubicado en la Plaza Rocha se hace la primera intervención con la población y se determina su ingreso a al parador, donde hay un equipo integrado por operadores de calle, administrativos, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros.

Una vez que la persona es admitida se la deriva al parador en Posada del INTI, donde se duchan, cenan, duermen hasta el otro día, desayunan y nuevamente se los lleva a la ciudad. En la mañana se les ofrece diferentes alternativas que van desde talleres de formación, generar reivinculación familiar o iniciar trámites de documentación para aquellos que no tengan DNI. También se articula c on centros de salud, salud mental y adicciones.

Abad subrayó que ” este año se hizo un proceso de capacitación profundo y continuo con lo cual quienes participan cuentan con todas las herramientas a disposición para intervenir en cada caso”.

El Operativo Frío, que funcionará durante todo el invierno, es municipal pero se encuentra acompañado y asistido por la Provincia, así como también Nación pone a disposición sus recursos. “Una clara muestra de la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno local, provincial y nacional”, indicó Maxi Abad.

Además intervienen diferentes actores como Salud Municipal, Salud mental, Sedronar y organizaciones del tercer sector.