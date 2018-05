“La clase política no tomó real conciencia de lo que el país está atravesando”

El jefe de bloque de Unidad Ciudadana, el concejal Daniel Rodríguez, mostró su preocupación por las consecuencias que deparará en el corto plazo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y criticó a la clase política que no advierte la crisis.

“Yo voy a decir algo que puede resultar demasiado fuerte, pero creo que la clase política de la ciudad no toma real conciencia de la crisis por la cual atravesamos. Tras el acuerdo con el FMI entiendo que no puede pasar inadvertido para nadie que el Ministro Duvojne sea elegido el responsable de una super cartera de economía, no es un hecho menor. Esta decisión muestra a las claras que se está respondiendo a una imposición del FMI en la conducción directa de los destinos del país. Si a esto le agregamos que apareció una circular en el Ministerio de Economía que invitaba a los funcionarios de la misma a participar en diferentes cursos que dicta la mencionada organización internacional, vale entonces entender que está todo dicho”.

En referencia al gobierno del intendente Carlos Arroyo, el edil peronista señaló la ausencia de definiciones políticas de la coalición Cambiemos.

“Entiendo la realidad, ninguna ciudad puede sustraerse de los destinos de la provincia y del país al que pertenece. A las dificultades propias se suman las dificultades que van viniendo en el marco provincial y nacional. Este es un momento muy complicado, un momento muy difícil. Pero hay cuestiones que se pueden discutir en lo doméstico independientemente de las que emergen de otro tipo de definiciones. En el orden local, creemos, debemos tener nuestras propias definiciones y es aquí donde observamos una gestión que no cuenta con la celeridad, la resolución y la apreciación a corto, mediano y largo plazo de los principales conflictos”.

Al ser consultado sobre las recetas económicas que proponen ciertas Fundaciones europeas, Rodríguez fue categórico al señalar que “en muchas cuestiones, yo diría en casi todas las cuestiones de la vida nacional, sobre todo en las económicas, siempre hemos encontrado las soluciones mirando hacia adentro. Creo que durante los doce años del FpV, sin pedir auxilios al exterior y sin someter al pueblo trabajador al exhausto sacrificio que hoy le exige este gobierno, hemos dado soluciones. Como peronista que soy entiendo que hay que leer más a Perón y así llegarán los buenos resultados. Por eso ir a ver qué pasa en una Fundación en el extranjero es un grueso error, que apenas termina siendo un maquillaje político que no resolverá nunca los conflictos del pueblo”.