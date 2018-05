Unánime rechazo del Concejo a la intervención del Consejo Escolar

“Quienes desde distintas bancadas integramos la Comisión de Educación y Cultura hemos resuelto plantear en forma colectiva una cuestión previa porque la situación del Consejo Escolar no da para más”, sostuvo el presidente de dicha comisión, Mario Rodríguez, en la sesión ordinaria de este jueves.

Acto seguido, el edil radical señaló: “Los consejeros han sido apartados de las funciones para las cuales fueron elegidos por el voto popular, y los reclamos de las escuelas provinciales rebotan – y nos hacemos cargo de eso – en esta comisión. Cuarenta días después de la intervención, la cosa esta peor que antes porque los auxiliares, docentes y directivos de los establecimientos educativos que asisten al Concejo Escolar no obtienen respuestas”.

El concejal Rodríguez indicó que los miembros de la comisión decidieron, además, reunirse en el Consejo Escolar el próximo martes para interiorizarse respecto de las situaciones que se suscitan en torno a la avocación, de sus competencias administrativas y de su gestión.

En tal sentido, refirió que “se notificará de la reunión itinerante a los consejeros escolares, SUTEBA, ATE, SEM, como así también, a funcionarios de Jefatura Regional y Distrital que desarrollan tareas en el lugar”.

Asimismo, aseguró: “Todo se ha concentrado en muy pocas manos y mucha de la gente `designada´, a partir de esa intervención, lo digo entre comillas porque no sabemos si fueron o no designados, pero claramente no tienen idoneidad para la función que se le ha asignado, no tienen respuestas ni conocen el sistema educativo provincial y tampoco son del área de educación”.

Rodríguez denunció además que “los empleados del Consejo Escolar tienen que llevar adelante la tarea rodeados de personas que no saben ni quiénes son, qué cargo ocupan y qué función desempeñan, inclusive en algún caso están siendo destratados y maltratados por aquellos que han venido con esa intervención, lo cual es inadmisible”.

Finalmente, sentenció: “Sí vamos a medir por los resultados, es preocupante que las obras no lleguen y algunas de las cuestiones centrales que se tienen que atender como el sistema alimentario, el tema del transporte y los problemas de infraestructura a partir de la intervención se hayan complejizado aún más. Para todo hay que esperar la resolución de alguien que mágicamente aparezca, y que no aparece”.