Donald Trump suspende su reunión con Kim Jong-un y hay preocupación mundial

Donald Trump ha cancelado la histórica cumbre que iba a celebrar con el dictador norocoreano Kim Jong-un en Singapur el 12 de junio. En una carta dirigida a Kim, Trump afirma que el encuentro no puede realizarse debido a la “tremenda furia y abierta hostilidad” que ha mostrado Kim “en su última declaración”, aunque no especifica cuál ha sido ésta. El anuncio ha llegado justo el mismo día en el que Corea del Norte ha destruido su centro de tests de armas nucleares.

Las razones de la súbita cancelación de la cumbre no parecen claras. EEUU quiere que Corea del Norte renuncie a las armas nucleares, pero no ha planteado eso como un requisito para el encuentro. Trump habló anteayer de “ciertas condiciones que queremos” como paso previo a la reunión, y añadió que, si Kim Jong-un no accede a ellas, “no habrá encuentro”, pero no explicó de qué se trata.

Políticamente, la decisión de Trump es un golpe para el Partido Republicano, que esperaba capitalizar la cumbre de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que puede perder el control de una de las cámaras del Congreso de EEUU frente a la oposición demócrata. También es un fracaso -otro más- del Departamento de Estado, ahora bajo la dirección del ex director de la CIA, Mike Pompeo, que había dirigido el acercamiento a Pyongyang. El mayor vencedor aparente es John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional del presidente, que siempre se ha opuesto a cualquier acercamiento a Corea del Norte.

Trump ha asegurado horas de después de anunciar su decisión que el Pentágono “está preparado” por si fuera necesario tomar medidas militares contra Corea del Norte, en caso de que el régimen norcoreano responda a la cancelación de la cumbre bilateral con gestos “ingenuos o imprudentes”.

También ha anunciado la continuidad de las sanciones económicas y la campaña de “presión máxima” sobre Pyongyang. “Las sanciones, las más rígidas ya impuestas, y la campaña de presión máxima continuarán”, ha dicho Trump en la Casa Blanca.

El presidente, sin embargo, ha dicho que es posible que su cumbre pueda celebrarse todavía el 12 de junio “o en una fecha más tardía”, poco después de anunciar la cancelación de esa cita. “Pueden pasar muchas cosas, incluido, quizá, es posible que la cumbre existente pueda producirse, o una cumbre en una fecha más tardía. Nadie debería estar ansioso, tenemos que hacer las cosas bien”, ha afirmado Trump.

Trump ha advertido de que las fuerzas armadas estadounidenses “son de lejos las más poderosas del mundo” y ha asegurado estar en contacto con Corea del Sur y Japón por si fuera necesaria una actuación conjunta.

Preocupación internacional

A nivel internacional, la decisión de Trump es una catástrofe para el presidente de Corea del Sur, Moom Jae-in, que es quien más capital político ha invertido en el deshielo entre las dos Coreas. Moon se reunió el martes con Trump en la Casa Blanca, en una cumbre destinada a preparar la de Singapur.

La decisión de Trump parece una muestra más de la tendencia del presidente de EEUU a basar su política en sus relaciones personales. La Casa Blanca estaba preparándose para el encuentro, hasta el punto de que había incluso emitido medallas conmemorativas en las que aparecía la efigie de Trump y la de Kim, junto a sus cargos respectivos: presidente de Estados Unidos y Líder Supremo. En las últimas semanas, Trump ha elogiado a Kim, al que ha calificado como “muy honorable”, y le ha ofrecido todo tipo de garantías de ayuda económica y no injerencia en sus asuntos internos en el caso de que accediera a renunciar a las armas nucleares.

Tras el anuncio de Trump, Pompeo ha apuntado ante el Senado que la cumbre entre los dos mandatarios fue cancelada porque tenía pocas posibilidades de alcanzar un resultado positivo. “Creo que no estábamos en una posición de creer que podría haber un resultado positivo”, ha dicho el funcionario, explicando que los negociadores estadounidenses no recibieron de la parte norcoreana “ninguna respuesta a nuestras demandas”.

El Gobierno surcoreano ha reaccionado diciendo que está “intentando descifrar” los motivos que han llevado al presidente Trump a cancelar la esperada cumbre. “Estamos intentando descifrar las intenciones del presidente Trump y el significado exacto de las mismas”, ha explicado el portavoz presidencial surcoreano, Kim Eui-kyeom, en declaraciones que recoge la agencia de noticias Yonhap.

Seúl ha convocado una reunión de seguridad de urgencia del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Un portavoz presidencial ha anunciado que Moon Jae-in ha convocado una reunión de urgencia del NSC para tratar la decisión de Washington, en la que participan, entre otros, la canciller, Kang Kyung-wha, el Ministro de Unificación, Cho Myung-gyon, o el titular de Defensa, Song Young-moo.

El secretario general de la ONU, Atónio Guterres, se ha mostrado “muy preocupado” por la cancelación de la reunión. “Urjo a las dos partes a continuar su diálogo y a encontrar el camino que permita la desnuclearización de la península coreana”, ha afirmado Guterres al inicio de una conferencia pública en la Universidad de Ginebra.