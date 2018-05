Rugby: Universitario juega la Semi del TDI B en Cipolletti

Universitario de Mar del Plata tendrá la posibilidad este sábado de disputar el encuentro por las Semifinales del Torneo del Interior B en Cipolletti, Río Negro, cuando visite este sábado a las 15:30 a Marabunta.

El equipo del Barrio Libertad tuvo una buena primera fase, con una sola derrota ante Trébol de Uruguay, dos empates y tres victorias ante San Martín de Villa María y Roca, lo que los clasificó en la segunda colocación.

En Cuartos de Final dieron un batacazo, venciendo a Jockey en Villa María, que venía de ganar sus seis partidos de la zona y era uno de los grandes candidatos al ascenso.

El conjunto de Martín Vallejo llega a este partido con algunas bajas, como las lesiones del ex capitán Federico De Leonardis, sumado a Francisco Carricart y Joaquín González, además de Nicolás Blanco que continuó su carrera deportiva en Belgrano Athletic, les hizo perder algunas piezas claves, aunque recuperó a Salvador Gerlero y Tomás Pais que arrastraban a algunas molestias.

El partido de este sábado será definitorio ante un rival que tiene varios jugadores en muy buen nivel, como el pilar Facundo Maina o el medio scrum Facundo Nogueira, quien participó este añ del equipo Argentina XV en la Américas Rugby Championship.

Luego de la práctica realizada este viernes al mediodía en Marabunta, Ignacio Ayechu comentó que “se armó un muy buen grupo, entre los más experimentados y los jóvenes, a pesar de los kilómetros que recorrimos para jugar este torneo lo disfrutamos, hace 10 años que en el Club no se vive algo así, estamos pasando un gran momento”.

El capitán de Uni opinó que “la clave está en jugar distinto a lo que lo venimos haciendo, ensuciar un poco el juego en el suelo de ellos, juegan con un solo apoyo de conservación y en ataque jugar dinámico, con los tres del fondo, en el canal dos o tres está la clave”.

Formaciones

Marabunta: 1- Exequiel Martinez, 2- Federico Lapuente, 3- Facundo Maina, 4- Lucas Nardi, 5- Lucas Moyano, 6- Santiago Urcola, 7, Esteban Godoy, 8- Franco Giambartolomei, 9- Facundo Nogueira, 10- Tomás Giménez Castro, 11- Martín Zavala, 12- Ceferino Isobella, 13- Agustín González, 14- Guillermo Gutiérrez, 15- Ignacio Nolazco.

Suplentes: 16- Mariano Gutiérrez, 17- Federico Perea, 18- José Iglesias, 19- Luca Payotte, 20- Luciano Curcio, 21- Jeremías Salazar, 22- Mateo Nogueira, 23- Bautista Nogueira.

Universitario MdP: 1-Mauro De Angeli, 2-Matías Ruiz, 3-Juan Medina, 4-Nicolás López, 5-Eduardo Cella Irigoyen, 6-Agustín Casanegra, 7-Santiago Llan De Rosos, 8-Germán Maschwitz, 9-Ignacio Osorno, 10-Ignacio Ayechu (C), 11-Franco Rodríguez Reinoso, 12-Tomás Parodi, 13-José Estevez, 14-Salvador Gerlero, 15-Juan Cruz Tejerina.

Suplentes: 16-Gonzalo Nador, 17-Tomás Auzmendia, 18-Tomás Pais, 19-Santiago Anamiodi, 20-Tomás Freiz Di Meglio, 21 Felipe García Austt, 22-Ramón Sotura, 23-Sebastián Tomas.

Cancha: Marabunta

Árbitro: Ramiro García Gamero.