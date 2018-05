El presidente de Italia encarga a Giuseppe Conte formar Gobierno Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3348780/0/mattarella-encarga-conte-formar-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado este miércoles la formación de un Gobierno al jurista Giuseppe Conte, propuesto como primer ministro por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga Norte (LN). Así lo ha confirmado ante los medios Ugo Zampetti, secretario general del romano palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado, tras la reunión de casi dos horas mantenida entre Mattarella y Conte.

Por su parte, el jurista Giuseppe Conte aceptó la formación Gobierno iraliano “con reservas”, apoyado por los antisistema del M5S y la ultraderechista LN.

En sus declaraciones, Conte ha subrayado que quiere un “Gobierno del cambio” y ha destacado la “necesidad de confirmar la posición” europea e internacional del país. También ha explicado que Mattarella le habló “de la fase delicada y comprometida” que vive Italia y de los retos que le esperan”, así como de “de la necesidad de confirmar la posición europea e internacional” del país, algo de lo que se declaró “consciente”. Encuentros internacionales Como indica el procedimiento institucional, Italia tiene citas urgentes que afrontar que van desde Europa hasta cumbres internacionales como la OTAN, que se celebrará los días 11 y 12 de julio en Bruselas.

Por ese motivo, Conte tendrá que presentar su lista de ministros cuando antes y acudir al Parlamento para su ratificación. Se prevé que esto se produzca la próxima semana. El jurista se estrenará en la próxima reunión del G7, que se celebrará el 8 y 9 de junio en Canadá. Tiene como temas principales las inversiones para el crecimiento, igualdad de género, empleo y el cambio climático.

No obstante, la verdadera prueba de fuergo (debido a los tintes euroescépticos de este nuevo Gobierno), tendrá lugar en la cumbre de la Unión Europea del 28 y 29 de junio en Bruselas. Se abordarán temas como las políticas de inmigración, seguridad y defensa.

Además, se afrontará el presupuesto para la eurozona. Currículum inflado El ahora primer ministro de Italia es el centro de atención desde este martes, cuando varios medios de comunicación informaron de que podría haber falseado parte de su currículum, algo que no parece haber afectado en absoluto a la decisión de Mattarella.

Fue el periodista del The New York Times Jason Horowitz quien aseguró que en los registros de la Universidad de Nueva York (NUY, por sus siglas en inglés), no figuraba el nombre de Conte que haya cursado estudios incluidos en el extenso currículum de 10 páginas que presentó a Mattarella.