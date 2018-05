Dueños del San Bernardo muerto piden resarcimiento de $ 150.000 y la veterinaria los lleva a la Justicia

La muerte del perro de raza San Bernardo que llegó a la Justicia, ha tomado un nuevo giro al solicitarle la familia propietaria del animal, la suma de $150.000.– a la profesional veterinaria para terminar con el caso. “Luego que comenzaran, a través de las redes sociales, con la campaña de desprestigio, me imaginaba que algo así podría suceder para que frenara con la misma, pero me negaba a creerlo ya que se trata de una familia que hace años traía su perro a nuestro local”, dijo la veterinaria Claudia Velázquez.

En dialogó con “el Retrato…” ratifico que le inició acciones legales a Romina Frontera, la hija de la dueña del animal, por el delito de calumnias e injurias. “Tiene que haber un castigo legal y si es que lo hay voy a llegar a eso”

Sobre la mecánica de trabajo, Velázquez indicó que “Los perros vienen a las 8 todos para bañarse y después se empiezan a devolver sobre el mediodía. Este perrito era el último porque lleva más trabajo. Sobre las 10 y media me llama el bañador y me dice que no anda bien, que lo notaba mal. Entonces lo voy a ver y vero que estaba con una dilatación de estómago”.

A raíz del cuadro que presentaba el animal, indicó que lo llevan directamente al quirófano. “Llamamos a la familia, vienen recién a la hora. No se podía creer cómo tenía el abdomen de hinchado. Le sugerí que lo hagan ver con otro veterinario para su tranquilidad, porque fue imposible salvarlo”, señaló.

“Sobre el mediodía retiraron al perro, dijeron que lo iban a hacer ver y que estaba todo bien”, agregó la veterinaria que atendió a 5 perros de dicha familia a la vez que reconoció que “no podía creer” todo lo que dijeron en forma sucesiva a que ocurrieron los hechos.

Además, comentó que al día siguiente el hombre regresó a la veterinaria y estuvieron charlando sobre el caso. “Es muy común que pase esto en esta raza grande de perros, rara vez pasa en las razas chicas. Él me dijo que cuando estaba en la casa se hallaba bien, pero son razas tan grandes que a veces no se alcanza a ver si hay alguna retención de gas o algo similar, porque el perro sigue caminando hasta que se descompensa”, explicó.

“Ellos le sacan una foto al perro y luego la publican por facebook. En esa fotografía se ve la dilatación de estómago que tenía el animal”, apuntó a la vez que indicó que luego de eso comenzó una difamación en su contra por parte de ellos: “Hicieron como una campaña de mentiras”.

En tal sentido, desmintió los dichos de la familia del animal que decía que “lo llevaron y a la hora le devolvimos el perro muerto. Esto no es verdad, está todo grabado en las cámaras. Les dimos todas las explicaciones y estuvieron acá desde que los llamamos hasta que se les dio el perro. Incluso vino el chico al día siguiente y se volvió a explicar lo que había pasado”.

En ese contexto y a raíz de lo ocurrido, la reconocida veterinaria marplatense decidió iniciarle una causa penal a Romina Fronteras, una de las hijas de la dueña del animal, por el delito de calumnias e injurias, a raíz de las diferentes publicaciones que esta realizó en las redes sociales difamando al comercio.

“La causa está recién iniciada. La Justica va en carreta al lado de lo que es internet. Se les mandó una carta documento para que revean todo, les dijimos que estamos a su disposición y se les volvió a decir cómo ocurrió todo”, expresó Claudia Velázquez a la vez que aclaró: “A la persona que genera esto, nunca la veo porque es una de las hijas de la Señora”.

Y completó que está dispuesta “a ir hasta las últimas consecuencias con el caso. Llevo casi 30 años de profesión y nunca me había pasado una cosa similar. Se hizo una campaña de desprestigio muy grande, lo cual es terrible por toda la trayectoria que tenemos”.

“Somos 6 acá y todos trabajamos en conjunto. Hemos hecho en conjunto campañas solidarias de castración hasta que la Municipalidad las empezó a hacer, como también campañas gratuitas antirrábicas durante mucho tiempo”, resaltó la profesional y aclaró que el apellido que lleva la veterinaria es del padre de sus hijos, el cual falleció: “Fue uno de los primeros veterinarios proteccionistas de Mar del Plata”.

Por último, destacó que “la difamación que se hizo es indignante” y afirmó que no van a permitir que una situación así termine con tantos años de trayectoria. “No puede ser que alguien en forma gratuita pueda hacer esto. Uno tiene que hacer valer sus derechos, no voy a permitir que hablen sin sentido y mintiendo de esa forma desaforada. Tiene que haber un castigo legal y si es que lo hay voy a llegar a eso”, concluyó.