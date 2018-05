El concejal massista Ariel Ciano inauguró su local, un punto de encuentro para eligir Mar del Plata

“Con los brazos abiertos les damos la bienvenida a este espacio de encuentro, en donde juntos potenciaremos el trabajo que a diario llevamos adelante desde el Concejo. Queremos que todos los vecinos se acerquen a compartir sus inquietudes, ideas y preocupaciones, porque quienes elegimos Mar del Plata sabemos que la forma de salir adelante, es uniendo voluntades, respetando cada origen, ideología y hasta diferencias, pero con un mismo anhelo, poder soñar con una ciudad en mejores condiciones que la actual”, indicó el concejal Ariel Ciano en su discurso ante un centenar de seguidores que se dieron cita en su nuevo local partidario ubicado en Moreno 3676 al que pronto llegará Sergio Massa para oficializar su apertura.

El presidente de la bancada del Frente Renovador, estuvo acompañado del diputado provincial Javier Faroni, la edil Mercedes Morro, el ex concejal Cristian Azcona y el ex diputado Pablo Farías, “como una muestra de los matices que la fuerza tuvo durante la campaña y sostiene también ahora”. Además participaron miembros de la lista que llevó a Ciano y Morro al Concejo Deliberante, como el representante por Batan Fernando Dieguez y el referente de la juventud, Leonel Rossanigo.

“Como marplatense, veo con preocupación el futuro de la ciudad. He transitado la ciudad en diferentes roles, ya sea desde la docencia, en el plano personal o la política. Por eso, vivo con la tranquilidad de sentirme feliz y poder caminar por la calle junto a mi familia, charlar con los vecinos, quienes nos cuentan y ven lo mismo que nosotros: el cambio no fue el esperado y es hora de redefinir el rumbo. Mar del Plata supo ser una ciudad segura, limpia, con sus instituciones funcionando en donde, si bien había mucho por corregir, existía un plan que propiciaba un presente mejor. Pero hoy vemos dilapidados muchas de esas bases y por eso, seguimos insistiendo en una instancia de mayor diálogo y acuerdos, como que el Intendente Arroyo convoque al Consejo Económico y Social o la reglamentación de nuestro proyecto de ordenanza para reducir significativamente la espera en los bancos y otras entidades, priorizando a nuestros queridos viejos que bastante tienen con cobrar una magra jubilación y hacerle frente a los tarifazos”, enumeró Ciano.



“Este nuevo local, será también el punto de encuentro para el debate de temas que hacen a la Mar del Plata que soñamos como un mejor servicio de Salud, ideas para la inserción laboral de los jóvenes y adultos por fuera del mercado laboral, el cuidado a los jubilados, los programas de seguridad que venimos promoviendo y que fueron probados con éxitos en otros municipios como fue el caso de Tigre o alzar la voz para que baje los precios y decirle no a los tarifazos, en definitiva, un lugar donde se vea plasmado la coherencia del discurso con el hacer de nuestros equipos”, concluyó.