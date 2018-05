Sívori: “Esta gestión tiene un deficit mayor a los 480 millones de pesos”

Este jueves se realizará una nueva sesión en el Honorable Concejo Deliberante donde se tratará la Rendición de Cuentas del Partido de General Pueyrredon.

Desde Unidad Ciudadana, la concejal, Virginia Sivori remarcó que el déficit del ejercicio 2017 superó los 480 millones de pesos y se mostró preocupada por la subejecución de obras y el desfinanciamiento de los entes Municipales.

“Esta gestión tiene un déficit mayor a los 480 millones. Es llamativo este dato, no solo porque se duplicó en relación al año pasado sino porque no se realizaron las obras de infraestructura que se comprometieron y no se ven mejoras en los servicios y prestaciones que se le brindan a los vecinos”. En este sentido, la edil sostuvo que durante el año 2017 el municipio tuvo un ingreso (Recursos Percibidos) de $5.483 millones de pesos y gastó (Gastos Devengados) de $5.964 millones.Por otra parte, destacó “que se subejecutaron partidas del presupuesto recortando gastos en áreas sensibles como por ejemplo el rubro bienes de consumo del área de salud que implican insumos, medicamentos, descartables y demás”.

En relación a las obras que el Gobierno de Cambiemos propuso para el Partido de General Pueyrredon, la edil se mostró preocupada y anunció que “no se ejecutaron ni un 20% de las obras anunciadas por el Poder Ejecutivo para el 2017. Estas obras son de gran importancia para los vecinos como es el caso de los Polideportivos, el recupero de los espacios públicos, la mejora en dependencias municipales y de infraestructura urbana”.

La Concejal de Unidad Ciudadana alertó también sobre el desfinanciamiento de los entes descentralizados los cuales recibieron menos dinero que lo previsto en sus presupuestos. “Esta situación de preocupación es planteada en los informes de los contadores de los entes que expresan puntualmente el recorte de los fondos provenientes de la Administración Central. Y en algunos casos apenas pudieron cumplir los gastos operativos.