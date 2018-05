Detienen a 16 metrodelegados en una protesta y paralizan todos los subtes

Dieciseis metrodelegados fueron detenidos esta mañana en el marco de las protestas que realizan en las líneas E y H y el Premetro para reclamar la reapertura de paritarias, ante lo cual se amplió la medida de fuerza hasta el final del día en todas las lineas de Capital Federal

“(El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias. Larreta te comiste la poronga de (el presidente Mauricio) Macri”, sostuvo el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, al ser detenido

Ante la detención producida en la Estación Las Heras de la Línea H, los metrodelegados analizarán la posibilidad de extender la medida de fuerza, que iba a concluir al mediodía.

“Vamos a hacer la apertura de molinetes y una conferencia de prensa para anunciar las medidas a seguir”, indicó un dirigente sindical en diálogo con la prensa.

Los trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires realizan un paro total del servicio en las Líneas E y H, como parte del plan de protesta contra el acuerdo paritario firmado por la UTA y Metrovías. El gobierno porteño intenta sabotear la medida y envió a la policía a los andenes de la Línea H, que reprimió con balas de goma a los metrodelegados, informó el diario Página/12.

“Nos tiraron balas de goma”, gritó uno de los metrodelegados, cuando la medida de fuerza recién había comenzado en las líneas E y H. La protesta convocada por la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro se enmarca en un plan de medidas iniciado hace varias semanas, en repudio al aumento paritario del 15 por ciento pautado por el Gobierno porteño y la UTA.

“Estamos rodeados por la policía. Hubo incidentes, empujones y balazos de goma. Lo que están tratando de hacer es aberrante, porque están intentado impedir que usemos nuestro derecho constitucional a protestar y hacer huelga. Nos están queriendo sacar de nuestros puestos de trabajo a la fuerza”, sostuvo Claudio Dellacarbonara desde la Línea H.

El viernes pasado el paro hasta el mediodía afectó a la Línea D, este martes era el turno de las Líneas E y H. La medida contemplaba el corte total del servicio hasta las 12 y luego la apertura de molinetes hasta las 14.

Pero en vez de transcurrir en orden, como ocurrió con las protestas anteriores, el Gobierno porteño intenta sabotear la medida de fuerza ordenando que las formaciones sean conducidas por personal jerárquico, que fue escoltado hasta las vías por un operativo a cargo de la Policía de la Ciudad. Los trabajadores del subte intentaron impedirlo y el enfrentamiento ocurrió en medio del andén de la Línea H.

La medida de fuerza de los metrodelegados comenzó a las 0 con la paralización de las tareas de limpieza, taller y mantenimiento, continúa con la interrupción del servicio desde las 5.30 hasta las 12. Y hasta las 14 apertura de molinetes. El plan de acción es en rechazo del acuerdo paritario salarial de 15,02 por ciento entre el Gobierno, la concesionaria Metrovías y la UTA, y las más de 100 suspensiones a los trabajadores que, desde el 23 de abril, participan en las protestas.

La empresa Metrovías, concesionaria del servicio, aclaró que “los telegramas de suspensión ya ascienden a 114″ y están originados en lo que califica como “acciones ilegales tales como la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o la liberación de molinetes”. En el texto advirtió que “en caso de reiterar esta inconductas laborales, las mismas darán lugar a sanciones más severas”.

Pasados los minutos de mayor tensión entre la policía y los trabajadores, la medida de fuerza retomó la dinámica habitual y los metrodelegados ocuparon sus puestos de trabajo para continuar con la protesta.