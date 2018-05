Abrieron las inscripciones del Aemprender 2018

Por octavo año consecutivo la Comisión Joven de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) Mar del Plata realizó el lanzamiento del Aemprender. El premio identifica emprendimientos de todo el Partido de General Pueyrredon. El objetivo es poder darle un reconocimiento a los emprendedores que con esfuerzo inician su proyecto en Mar del Plata.

El presidente de UCIP, Dr. Raúl Lamacchia, manifestó “en la vida es muy importante tener oportunidades y la falta de estas mismas es un gran problema de la Argentina. Desde UCIP lo que nosotros queremos es colaborar para que quien no tiene oportunidades la pueda tener y que tenga todos nuestros medios a disposición. El Aemprender ha ido creciendo en todos estos años, pero lo importante es que este espacio sirva para que el que tiene un emprendimiento pueda conectarse, relacionarse, agregar valor, darse a conocer y conquistar nuevos mercados. La situación actual que está viviendo el país es en el fondo consecuencia de que como país nos falta lo más importante que es producir. Un país que no produce y que al producir no genera riqueza no tiene destino, porque no se puede vivir dependiendo del resto de los países. Es por eso que hay que acompañar, felicitar y ayudar a quienes hoy se animan a producir porque las condiciones no son las mejores pero es lo que la Argentina necesita.”

Con el Aemprender también se busca dar visibilidad a nivel provincial y nacional a los innovadores proyectos que surgen de los jóvenes de nuestra ciudad porque los ganadores participan del premio organizado por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) teniendo la posibilidad también de concursar en el de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las categorías que se presentan este año son: Proyecto de Negocio; Nuevo Emprendimiento; Impacto Empresarial; Relevo Generacional; Tecnología de la Información y la Comunicación; Innovación y Diseño; Cerveza Artesanal y Afines; y Ferreterías y Afines. Se pueden presentar todas aquellas personas que tengan entre 18 y 40 años y que lleven adelante un emprendimiento o una idea de negocio. Para inscribirse deben ingresar a www.ucip.org.ar/aemprender.

Para finalizar, el presidente de la Comisión Joven, Mg. Gabriel Sapienza expresó “para la Comisión Joven de UCIP es muy importante estar haciendo el lanzamiento de la octava edición del Aemprender. Año a año vamos creciendo y cada vez hay más jóvenes interesados en participar con sus proyectos y emprendimientos. El año pasado llegamos a tener 323 participantes, lo que significa que hay muchas personas trabajando por el desarrollo de su emprendimiento con esfuerzo, motivación y siempre buscando un aprendizaje. ”Además agregó “más allá del premio con el que buscamos dar visibilidad y reconocimiento a los emprendedores locales, desde la Comisión Joven queremos que aquellos que participan se integren a la entidad para que se puedan vincular con otros emprendedores y, a través del trabajo en conjunto nos fortalezcamos, acompañemos y ayudemos en las etapas que cada uno tiene que transitar con su proyecto.”