Nuevo Golf, un Centro de Compras generador de una nueva fuente laboral

La notable aceptación por parte de los consumidores ya ha hecho al Centro de Compras Nuevo Golf el lugar elegido, especialmente por habitantes de la zona Sur y del Puerto. La feria ubicada en la Avenida Mario Bravo 3840 concita la atención de los clientes, y ha generado una fuente de trabajo para unas 80 personas en forma directa y unas 200 de manera indirecta.

Puestos de alimentos que van desde las verduras y frutas, pasando por carne, pan, galletitas, productos de almacén en general, pasando además de ropa, tecnología, golosinas, dietética, entre otros son hoy la atracción de los cientos de clientes que día a día e llegan hasta el lugar.

Por otra parte, con este emprendimiento, los vecinos de la barriada, así como los de la zona cercana, podrán abastecerse de productos esenciales en la canasta familiar, sin necesidad de tener que trasladarse en automóvil o transporte público a la zona del Puerto o al centro de la ciudad.

El lugar cuenta además con un local de Provincia Net, donde marplatenses pueden cumplir con sus obligaciones fiscales y a su vez con otros cobros, brindando de esta manera un servicio más para los vecinos de esa barriad

“el Retrato …” efectuó un recorrido para conocer a los responsables de los locales del Centro Nuevo Golf, quienes aceptaron de buen grado la propuesta periodística.

Juan Varela “Supermercado La Loma”

En primer término dialogamos con Juan Varela de Supermercado La Loma, , quien señaló; “estoy desde los veinte años en esta actividad y tengo sesenta y ocho” y que “siempre he estado acá, en Mar del Plata, arranqué en 1982. Desde entonces siempre estuve relacionado con la comercialización de comestibles y limpieza”.

En cuanto a su experiencia en el rubro dijo que “Hemos tenido una distribuidora y actualmente en otra feria tenemos perfumería, regalería y una vinoteca, que está en Bermejo y Doce de Octubre”. “Acá innovamos con bebidas, perfumería y limpieza”

Remarcó que “la buena atención al cliente es fundamental, esta es una empresa familiar, está María, mi esposa, Guadalupe, Laura y Leo, uno de mis hijos. El otro se dedica más a la vinoteca y junto con la atención, el otro secreto es conseguir buenos precios. Lo más importante es la atención y los precios”

Analía Ovallio“Kiosco Dan”

Entrevistamos a Analia Ovallio , responsable del Kiosco Dan, quien nos dice; “es la primera vez que incursiono en el tema de la feria, aunque tengo experiencia en el trato con el público porque tengo una panadería en otra zona”, acotando que “El ambiente es muy lindo, fue una grata sorpresa para nosotros, va llegando gente del barrio, la feria está siendo conocida y también vienen vecinos del Bosque Peralta Ramos. Estamos muy contentos”

“En estos días habrás tenido alguna anécdota…

“Uy, si, tenemos una maquinita donde los chicos pueden “sacar” premios, bueno, hay un nene que viene todas las tardes y ya se llevó tres peluches de premio….. creo que está armando una juguetería en su casa, jaja…la gente es muy cordial, se la ve feliz y lo importante es que lo transmiten”.

Kelly Alarcón Sánchez “Alesandría”

Kelly Alarcon Sánchez , es hermana del dueño de Alessandría y está a cargo del mismo, contó que “He trabajado en otros locales, mi hermano tiene otros locales también en otras ferias, he cumplido funciones en algunas y ahora me toca en ésta.” Calificando como de una ventaja el hecho de “ser uno de los primeros locales de la Feria. El lugar está siendo muy visitado, por otra parte, estamos haciendo carteles para promocionarnos en los barrio que la circundan”.

Luciana Franco “Star Cel”

Continuando la recorrida por las flamantes instalaciones de Nuevo Golf, entramos en el local Star Cel, donde nos recibe Luciana Franco, quien nos comenta: “vendemos todo lo que es tecnología, mouses, relojes, carcasas para los celulares”, y que “los productos están orientados a las nuevas tecnologías. Tratamos de tener los artículos más modernos, como joysticks, juegos para la playstation ;la idea es trabajar con lo que más necesita la gente de la zona. Es el primer local de la feria que se dedica a estos productos, también tomamos pedidos, tratamos de conseguir artículos que la gente necesita, Es nuestra primer experiencia, es todo nuevo para nosotros.”

Martín “Tutto Pasta”

Tutto Pasta es un local obviamente dedicado a la “cucina italiana”, Martin, es el responsable del mismo, narró que tienen “la representación de Pastas La Genovesa, que tienen posiciones en ocho ferias y su producto es muy reconocido por el público marplatense. Además vendemos todo tipo de salsas, quesos y todo lo referente a la pasta”.

Remarcó que “la fábrica trabaja y reparte diariamente, además también atendemos encargos de pasta lista para cocinar. Otro punto a favor que cubrimos es el de las personas veganas, tenemos un menú especial que está teniendo mucha aceptación en la zona de influencia.”

Ezequiel “Natural Way”

Para Ezequiel, de veinte años de edad, que nos recibe en Natural Way , es es su primer experiencia atendiendo al público, hecho que calificó como de “un desafió; en realidad la gente ayuda y esto se agradece, el local lo atendemos en familia de momento, a medida que vaya evolucionando y aumente la demanda de productos incorporaremos personal.”

Destacó que allí se comercializan “Frutos secos, que son muy demandados, artículos de cotillón, la gente también pide mucho los condimentos para pizza, pimentón, orégano, albahaca, lo que más piden son condimentos.”

David Moreno: “La Pelusa”

La Pelusa se llama el local atendido por David Moreno, que ofrece a los clientes del flamante Mercado Nuevo Golf, variedades de pan, exquisitas facturas, tortas, cuartería, entre otros productos.

Moreno calificó como de muy buena la respuesta de la gente “Estamos contentos, los clientes nos dicen que es una solución porque no tenían algo así cerca, que debían desplazarse. Además estamos muy bien ubicados entre la verdulería y la carnicería, ofreciendo nuestros productos”.

Nicolás Tapia: “The King of the Boutique”

Nicolas Tapia, nos cuenta que es tucumano, pero cuando le preguntamos si era de Tafí del Valle, nos respondió con orgullo – “ NOOO, de capital… “ el diálogo se produjo en el local, es “The King of the Boutique”, luego agregó “ yo vengo a ayudar a mi hermanastro Pablo Kosilova, le ayudo durante unos días.” y que cuenta con experiencia de atención al púbico “en Tucumán trabajaba en un call center, atendiendo al público , era un tema de atención al cliente sobre celulares, esto es más divertido, especialmente con los niños, ellos no vienen para reclamar como en el call center, solamente piden cosas y se las reclaman a los padres…”

Raúl Baigorria : Granja “La Porotita”

“Este es un emprendimiento familiar; llevamos granjas desde hace muchos años, ahora en esta feria hemos puesto otra con mi cuñado y mi cuñada, Jorge Biscay, Maria Paz Biscay y Gabriela Corsico” contó Raúl Baigorria de la Granja “La Porotita”.

Cuando se le consultó sobre la respuesta de la gente , indicó que “ha respondido muy bien, y está contenta, ya tenemos clientes fijos y eso es muy bueno. Les gustan nuestros productos, les ha venido bien la Feria a este sector de la ciudad” y que la idea de ellos es “invertir, acá en el barrio, con esta gente que es gente de trabajo y que es la que mas gasta”

Josefina Funes: La Mascota Feliz

Un espacio grande es el local de “La Mascota Feliz”, Josefina Funes, responsable del mismo nos cuenta: “ tenemos todo tipo de producto para animales, canarios, loros, conejos, perros, gatos, en fin toda clase de animales domésticos” , propiedad de María Mercedes Hernández

María Fernanda Lamanuzzi: Galletitería Franco

María Fernanda Lamanuzzi, al frente de la Gallettiría Franco nos recibió con una amplia sonrisa, para relatar, la satisfacción que le produce estar en contacto con el público del barrio y la zona próxima que demanda diariamente el producto de su tienda.

Expresó que se trata de su primera experiencia en atención a clientes “ lo que hizo que los primeros días estaba algo nerviosa, pero la gente es muy agradable, solidaria y hace que todo sea más fácil para mí en esas primeras semanas. Estoy muy contenta porque también les agrada nuestro producto, en sus distintas presentaciones.”

Roberto Segovia Ponce: La Huerta de Jeremías”

Así reza el slogan, que exhibe el local llamado “La Huerta de Jeremías” y que bajo la titularidad de Roberto Segovia Ponce, un grupo de productores bolivianos comercializan hortalizas, frutas y verduras a los marplatense, de modo especial a vecinos del Mercado Nuevo Gol y la zona de influencia.

Es un emprendimiento de carácter familiar, en el que todos se dedican al cultivo y la venta y distribución de estos productos haciendo hincapié en el cuidado que ponen en el cultivo de los frutos de la huerta.

En dialogo con los responsables del local quienes señalaron ”nuestro propósito es hacer llegar a la barriada y la zona próxima productos naturales, que han sido cultivados con mimo y cuidados, como puede verse en la tienda, donde exhibimos a diario nuestros productos donde como suele decirse, entran por la vista”.

En relación a los productos que comercializan dijo que “En utilizamos aditivos, estamos muy pendientes durante el crecimiento para asegurar un producto natural, para que nuestros clientes puedan apreciar las características de cada fruta , de cada verdura y la comida familiar se enriquezca con nuestros productos de la huerta”.