Sporting se metio cuartos con defensa y oportunismo

Sporting consiguió un triunfo tan trabajado como festejado sobre Lomas Athletic en casa y se metió en cuartos de final del Torneo Nacional de Clubes B organizado por la Unión Argentina de Rugby. El 28-14, además, le aseguró el primer puesto en la Zona 2 con 17 puntos cuando aún resta una jornada. El cierre de la etapa clasificatoria será el próximo sábado, también en la Villa Marista, contra Old Boys de Uruguay, que superó a Palermo Bajo 41-25. Los tres rivales del elenco marplatense tienen 10 unidades y definirán el pasaje en la última fecha.

No tuvo un buen primer tiempo en ataque Sporting, pero la defensa fue sobresaliente y por eso disimuló su poca obtención. Además fue práctico y en la única chance marcó. A los 18′, después de ser dominado por Lomas, Juan Evangelista interceptó un pase, se la llevó con el pie y ganó en velocidad para anotar el try (5-0). En la acción defensiva previa hubo un gran tackle de Ignacio Marino a Matías Torry cuando habían quedado dos contra dos por el lado ciego.

Sin prevalecer en el scrum y en el line, Sporting mantuvo el juego en la mitad de la cancha gracias a su gran defensa. Y a los 25′ extendió la ventaja con un penal de Juan Noceti, que venía de errar uno en el inicio del partido y luego la conversión (8-0). A los 28′ llegó una amarilla para Nicolás Weiss que el local no pudo aprovechar y sobre los 35′ marcó Lomas. Line, maul, empuje y try de Juan Martín Campbell convertido por Ignacio Redruello (8-7). Además, la mala noticia fue la sanción para Rodrigo Fernández Criado. En la última, el visitante tuvo un penal para pasar al frente pero decidió jugarlo al line y no pudo. La defensa de Sporting se hizo presente una vez más para generar un knock on.

En el segundo tiempo, el equipo marplatense repitió errores y virtudes. Le costó el scrum y el line pero fue agresivo en defensa y práctico en ataque. Comandado por la lucidez de Ignacio Marino, marcó un try clave a los 5 minutos. Lo hizo Lucas Gasparri en la bandera derecha, pero la empezó el “Pulga” viendo un hueco y ganando muchos metros (13-7). A los 8´ metió un penal Noceti y recibió amarilla Federico Ehgartner.

Parecía que, con uno más, Sporting podría desplegar su juego, pero nada de eso ocurrió y el scrum continuó siendo dominado por el visitante y generando un try penal que lo dejó dos puntos abajo (16-14). Era un momento delicado para el local, que en la siguiente tuvo que defenderse cerca de su ingoal. Lomas Athletic estaba sometiendo al pack de Sporting, pero cometió una imprudencia al protestar y los “Maristas” se alejaron del peligro gracias a un “penal por hablar”.

A los 26´ hubo un nuevo scrum complicado en mitad de cancha. Sporting pudo poner la pelota en juego, Marino ensayó un kick al cajón que cayó dentro del ingoal rival y Evangelista, presionando, aprovechó la inseguridad de manos de Juan Lodewhycky para tomarla y apoyar su segundo try de la tarde. Acertó Noceti y el elenco de Eduardo Etcheto consiguió tranquilidad (23-14).

La calma se acentuó a los 32´ y también llegó el festejo. Después de defender con coraje, Sporting tuvo una chance con un line en zona de peligro. Todos esperaban que la pelota volara al aire para ser disputada. Todos menos el hooker, Leandro Pizzolo, y el pilar Rodrigo Collins, quien tomó el pase lanzado y se fue al try para decorar el triunfo (28-14).

SÍNTESIS

SPORTING 28: Leandro Pizzolo, Federico Tehaux e Iván Ballesteros, Ignacio Parietti y Federico Paruzzolo, Mariano Dramis, Lucas Gasparri y Rodrigo Fernández Criado; Ignacio Marino y Gastón García Argibay, Manuel Banus, Mateo Biain, Pedro Area y Juan Evangelista; Juan Noceti. Entrenador:Eduardo Etcheto.

LOMAS ATHLETIC 14: Franco Scaramella, Juan Ávila y Lucas Favre; Patricio Bada y Federico Ehgartner; Tomás Lugones, Nicolás Weiss y Juan Martín Campbell; Juan Lodewhycky y Lou Bogani; Joaquín Couto, Ignacio Redruello, Felipe Riveiro y Bruno Quercia; Matías Torry. Entrenadores:Pablo Gómez Cora, Pablo Dentone y Esteban Bogani.

Puntos en el primer tiempo: 18´ try de Evangelista (S); 25´ penal de Noceti (S) y 35´ try de Campbell convertido por Redruello (LA). Resultado parcial:8-7.

Puntos en el segundo tiempo: 5´ try de Gasparri (S); 8´ penal de Noceti (S); 15´ try penal (LA); 26´ try de Evangelista convertido por Noceti (S) y 32´ try de Collins (S). Resultado final: 28-14.

Ingresaron en Sporting: Joaquín Pérez Maraviglia, Rodrigo Collins, Lucas Lastra, Juan Aizpún, Gregorio Piovani y Juan Varela.

Ingresaron en Lomas Athletic: Santiago Molina, Joaquín Abeleira, Lucas Pajarola, Agustín Toth, Nicolás Menéndez, Santiago Schmidt, Juan Cruz Erazo y Francisco Giachetti.

Amarillas en el primer tiempo: 28´ Weiss (LA) y 33´ Fernández Criado (S).

Amarillas en el segundo tiempo: 8´ Ehgartner (LA), 13´ Tehaux (S) y 36´ Lodewycky (LA).

Árbitro: Matías Ortiz de Rosas.

Cancha: Villa Marista.