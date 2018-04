La Renga tocó en San Luis y sus integrantes se “acordaron” de Mar del Plata

Un excelente balance del primer show de la banda de Matadero realizaron desde NA Producciones y Diego Sosa Manager Group, a la vez que agradecieron “a San Luis y a las 35.000 personas que viajaron miles de kilometros para vivir el Gran Banquete puntano”

Tras un ingreso ordenado, bien organizado y con varias instancias de seguridad y control de tickets, la banda de Mataderos pisó las tablas del Estadio Único La Pedrera a las 22.10, en una ciudad que recibió a su público con los brazos abiertos, permitiendo celebrar una noche a puro rock.

“Corazón Fugitivo” fue el tema elegido par abrir el show y convertir ese instante en una fiesta, le siguió “Tripa y Corazón” y a su fin las palabras de Chizzo no se hicieron esperar: “Teníamos muchas ganas de venir a tocar acá y sobretodo en este Estadio, también teníamos muchas ganas de tocar en Mar del Plata. Si nos preguntan ¿por qué nos suspendieron el show de Mar del Plata? no sabemos realmente, huele a discriminación me parece, pero igual estamos acá“, dando pie al tercer tema de la noche a “A tu lado”.

Organizado de manera conjunta por la producción del show y distintas dependencias Municipales y Provinciales, el importante operativo tuvo un amplio despliegue de fuerzas vivas, tal como es habitual en un evento de estas características y no se lamentó ningún tipo de inconveniente.

Desde la producción del show que estaba programado para Mar del Plata y finalmente tuvo que trasladarse a San Luis, Pablo Baldini destacó “nuevamente La Renga pudo demostrar que es posible llevar adelante un show con su nivel de convocatoria y en paz. Fue una espera demasiado larga pero el resultado valió la pena. Esperamos que esta muy buena experiencia pueda volver a repetirse en cualquier punto del país. Gracias a San Luis y a las 35.000 personas que viajaron miles de kilometros para vivir el gran banquete puntano”.