La Justicia española afianza el delito de malversación para conseguir la extradición de Puigdemont

La actuación de la Justicia española contra Carles Puigdemont tiene ahora un doble frente. Además del abierto para llevar la actuación de Alemania ante el Tribunal de la UE, el juez, la Fiscalía y la Guardia Civil tienen previsto esmerarse en afianzar al máximo la acusación por malversación de fondos públicos.

Si la actuación del Tribunal Supremo ante Luxemburgo no obtiene resultados, una de las opciones es resignarse a acusar al ex president únicamente por el gasto de dinero público en un referéndum ilegal. No es una acusación por rebelión agravada (25 a 30 años de cárcel), pero permite llegar a una condena que puede alcanzar hasta los 12 años de cárcel.

El Código Penal permite que cuando el gasto de los fondos supere los 250.000 euros, el mínimo pase a ser de seis años (mitad superior de la pena) y el máximo pueda elevarse un grado (elevando un 50% el tope inicial), lo que supone hasta 12 años de prisión.

No hay duda de que se podría condenar en ese margen porque los cálculos del dinero malversado que recoge el auto de procesamiento lo elevan a 1,6 millones de euros.

En cualquier caso, la posibilidad de acusar por malversación no está garantizada. Lo que ha hecho el tribunal alemán esnegar desde el principio la posibilidad de rebelión, pero aún no ha resuelto definitivamente lo que afecta a la malversación. En la euroorden, el juez Llarena marcó este delito en la casilla de “corrupción”, uno de los delitos que en teoría suponen una entrega automática del reclamado sin mayor examen.

El tribunal alemán, sin embargo, ha dejado caer sus dudas sobre la posibilidad de que lo relatado en el auto sostenga realmente la acusación. Lo cierto es que los 69 folios del auto de procesamiento de Llanera se centraban en la rebelión y no eran tan exhaustivos con la malversación (tres folios). Eso podría ser un problema para obtener la entrega. El tribunal alemán ha dado la posibilidad a la Fiscalía de ese país, que defiende la posición de España, de aportar más datos que respalden la malversación.

La Fiscalía alemana ya había pedido por su cuenta aclaraciones a España, en particular de por qué había marcado la casilla de corrupción. La explicación fue que, si bien en el ámbito europeo no existe una definición clara de corrupción, sí aparece en los textos de la ONU, que incluyen la malversación dentro de los delitos de corrupción.

Fuentes de la investigación consideran que hay material muy abundante para respaldar una acusación por malversación, buena parte del cual se ha obtenido en la investigación seguida en Barcelona, que luego es aportada al Supremo.Como siempre, el tiempo dará y quitará razones, pero justamente mientras transcurre el mismo, esto da margen a Puigdemont.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa