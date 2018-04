Docentes universitarios paran por 48 horas este martes y miercoles

Como parte de un plan de lucha nacional, los trabajadores nucleados en Adum realizarán este 10 y 11 de abril un paro total de actividades. En ese marco, además de volanteadas y una radio abierta para visibilizar el conflicto, los docentes universitarios concentrarán el miércoles de 10 a 12 frente al Municipio, junto al resto de los sindicatos que integran la Mesa de Trabajadores Estatales.

La medida de fuerza, que fuera resuelta en Conadu y refrendada en la última reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados de Adum, se adopta en respuesta a la falta de convocatoria y diálogo paritario.

Los docentes universitarios le exigen al Gobierno nacional un aumento salarial del 25%, la aplicación de la cláusula gatillo, la jerarquización y capacitación docente según el Convenio Colectivo de Trabajo y el incremento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología.

“Desde Adum venimos advirtiendo que con Cambiemos ha retornado la lógica neoliberal respecto al rol del Estado y, en particular, de la educación universitaria. El proyecto del Gobierno nacional se desplegó desde un comienzo mediante un conjunto de decisiones y acciones que, en simultáneo, tienden a debilitar al sistema educativo superior y al programa de desarrollo científico y tecnológico. Por ello, las acciones del Gobierno se centraron en construir un relato estigmatizante acerca de las universidades públicas; impedir la revisión del acuerdo salarial de 2016; limitar las condiciones de discusión salarial de los establecido por la inflación; eliminar la paritaria nacional docente; reducir la importancia del sistema de investigación pública y transferir la investigación al sector privado; igualar los sistemas público y privado de educación superior y reducir el presupuesto”, expresaron Pedro Sanllorenti y Enrique Adriotti Romanin, secretario general y adjunto de Adum, respectivamente.

En este sentido, los dirigentes aseveraron que este 2018 encuentra al sector “enfrentando nuevas dificultades para las universidades nacionales”. “Por caso. en marzo se anunció un recorte de 3000 millones de pesos en el presupuesto universitario, que nos advierte sobre la intención del Gobierno de profundizar sus acciones, poniendo en riesgo los proyectos de infraestructura y nos sitúa con serias dificultades para enfrentar los gastos de funcionamiento. El monto recortado representa el 3% del presupuesto global del sistema y, entre el 15% y el 20% de los gastos de funcionamiento”, subrayaron.

Por último, en torno a la (no) paritaria, Sanllorenti y Andriotti Romanín apuntaron: “Nos encontramos sin perspectivas de tener un aumento o recomposición salarial. En lo que va del año y a pesar de que deberíamos haner cobrado marzo con aumento, no hemos recibido ninguna propuesta salarial, ni quisiera el magro 15% que se ofrece en las administraciones provinciales. Peor ún, mo se ha pagado la cláusula gatillo correspondiente a 2017 por lo que continuamos perdiendo poder adquisitivo del salario. En simultáneo, el Gobierno no ha pagado las deudas salariales sobre el Fonid o los títulos de posgrado y no da señales de querer paliar la delicada situación de infraestructura”, completaron.