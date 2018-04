Masiva participación de Juveniles en la Concentración Nacional

Se realizó una Concentración Nacional Sub 19 en El Bolsón, Río Negro, en la cual estuvieron presentes 21 jugadores del Interior del País, en donde Asabal aportó cinco de ellos.

Estuvieron presentes Francisco Castro (Once Unidos), Luca Zumpano (Once Unidos), Lautaro Iglesias (Punto Sur), Thomas Hankel (Alta Mira de Necochea) y Fausto Vázquez (Ferro de Olavarria).

Durante esos tres días los chicos estuvieron a las órdenes del entrenador Fernando Capurro y pudieron mostrarse y además adquirir nuevas destrezas.

Francisco Castro comentó que “la Concentración consistió en tres días de entrenamiento a ful con un ritmo muy intenso, con bastante entrenamiento de puesto específico que está muy bueno para seguir mejorando, la verdad que estuvo muy bueno además de que la ciudad en la que nos tocó es hermosa. Me sentí bastante bien, todos a este nivel juegan muy bien y sobre todo había bastante tamaño en los chicos, que creo que es lo que busca este cuerpo técnico”.

El jugador de Once Unidos opinó que “es una satisfacción después de todo el esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años junto con mis entrenadores y también de mi familia que siempre está ahí bancando. La verdad que fue hermoso compartir esta experiencia con los chicos de Asabal que ya tenemos muy buena relación de estar en las Selecciones y otros torneos , y más lindo compartirlo con un compañero de club como Luca”.

En cuanto al futuro, quien se desempeña como extremo izquierdo expresó que “es un orgullo siempre dejar al club en lo más alto que se pueda a nivel nacional, y es muy lindo lograr los objetivos que te proponés como equipo a ese a nivel con los chicos que son tus amigos y compartís los entrenamientos de toda la semana, torneos y más cosas afuera de la cancha. Espero poder salir campeón con el club en las categorías en las que juego y dejar a en lo más alto que se pueda al club en los nacionales que juguemos y a nivel personal también espero poder seguir estando en el proceso de Selección que recién empieza”.