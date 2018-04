Juan Rey: “Este gobierno se burla de los vecinos”

Juan Rey, asesor de Cultura y Deporte en el Concejo Deliberante, se refirió a los dichos del intendente Carlos Arroyo sobre el proyecto para destinar los terrenos “abandonados” a la creación de canchitas de fútbol y huertas comunitarias.

“La idea en sí misma es buena pero ese no es el problema. Acá el tema es ser responsables a la hora de proponer. Cuando uno ve que este gobierno no corta el pasto en las plazas, no repone los juegos oxidados, no arregla los arcos peligrosos que están por caerse, y luego salen a proponer esto, no podemos menos que pensar que se están burlando de todos nosotros”, manifestó Juan Rey que, además de su rol político, es Presidente de la reconocida ONG Hazmereir.

Arroyo describió su proyecto donde propone limpiar los terrenos con personal y máquinas del Emvial y arreglar con los dueños de los terrenos un comodato precario para uso de los espacios privados como canchas de fútbol y huertas.

Juan Rey dijo “el Emvial está para arreglar las calles que es una necesidad muy grande, esto es desvestir un santo para vestir otro. No se puede pensar una gestión de gobierno de este modo. Es irresponsable y muestra a las claras las falencias de Arroyo y su equipo”.

Sobre la cuestión deportiva, el asesor del Concejal Santiago Bonifatti dijo “fomentar el deporte no se trata de poner dos arcos y listo, si el Intendente quiere contribuir con los espacios deportivos tiene que pensar en lo pedagógico, en la enseñanza, en el material necesario, en apoyar a los clubes que tanta falta les hace”.

“Si Arroyo quiere volver a la vieja época cuando el chico de barrio podía ir en cualquier momento a tirar unos tiros a una canchita, como él dijo, le pedimos que arregle las plazas, que corte el pasto y cuide lo que ya tenemos. Es una idea que le dejo a disposición. No hay que inventar la rueda, hay que gestionar con sentido común. La plaza ya existe, debería cuidarla. Este proyecto es una contradicción en sí mismo: las plazas que son espacios pensados para jugar al fútbol y hasta podrían tener huertas, hoy no se pueden usar por estar descuidadas, menos se van a poder aprovechar espacios privados para este mismo fin”, finalizó Juan Rey.