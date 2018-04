Claudia Rodríguez: “Arroyo es el símbolo de una mala época para la ciudad pero no es el único responsable”

La concejal de Acción Marplatense Claudia Rodriguez se refirió así a lo expresado por el Intendente: “El discurso o libreto de Arroyo como él lo llamó, nos deja más preocupados que antes. No sólo no hay rumbo para la ciudad ni propuestas para mejorarla, sino que hoy expresó frases desopilantes que nadie entendió y acciones aisladas en cada área de la Municipalidad que no obedecen a ninguna política pública. En definitiva no hay un norte claro”.

“Inauguró el período de sesiones sin autocrítica y sin precisiones de lo que piensan hacer. Cuando llegaron supieron romper, suspender y ningunear lo que se hacía todos los días para una Mar del Plata mejor. Pero hasta ahora no pudieron demostrar para qué querían el gobierno que tanto cansancio les genera. Arroyo es el símbolo de una mala época para la ciudad pero no es el único responsable”.

Asimismo agregó: “Nuestra ciudad afronta muchos problemas, algunos consecuencia de decisiones nacionales como el achique del mercado interno y medidas que perjudican la industria y la producción local, y otras debidas exclusivamente a la falta de gestión de Arroyo y de todo su equipo (UCR, Pro y Agrupación Atlántica).Mar del Plata no tiene rumbo pero más delicado aun es que no hay timonel ni tripulación responsable.”

Para finalizar la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense dijo: “Creemos que no hay que acostumbrarse a esto. Mar del Plata y Batán no se lo merecen. Es realmente trágico y las consecuencias se ven hoy, pero más aún el día de mañana, porque se han destruido cosas que va a costar mucho poder reconstruir.El intendente ha demostrado hoy que no escucha, no dialoga y también que peca de soberbio”