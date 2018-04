El radicalismo marplatense brindó su homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín

Al cumplirse 9 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, el Comité “Angel Roig”, de la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon, brindó su homenaje al ex Presidente de la Nación, a través de un importante acto llevado a cabo en el paseo público que lleva su nombre, en la ciudad de Mar del Plata.

Hicieron uso de la palabra Mario Rodríguez (Concejal y Presidente del Comité local), Vilma Baragiola (Presidente del Bloque de Concejales) y Maximiliano Abad (Presidente del Bloque de Diputados Provinciales y Secretario General del Comité Provincia).

Los tres oradores destacaron las condiciones humanas y políticas del extinto líder radical, un luchador incansable por los derechos humanos, por la libertad y la igualdad, con una ética intachable, y un compromiso permanente con la República y la Democracia, lo cual ha merecido el reconocimiento de la sociedad en su conjunto. “La figura de Raúl Alfonsín se engrandece día tras día; y ya no sólo representa una referencia ineludible para nosotros, los radicales, sino para toda la sociedad argentina. Por eso este homenaje, recordando una vez más sus palabras, instándonos a seguir ideas, no hombres”, afirmó Rodríguez.

Se destacaron las presencias de Pablo Zubiaurre (ex Intendente de Ayacucho), Gustavo Bianchini (Presidente del Concejo Deliberante de Balcarce), Diego Ramos (Presidente del Bloque de Concejales de Lincoln), José Bielicki (ex Diputado Nacional), una delegación del PSA (Partido Socialista Auténtico) integrada por los dirigentes Eduardo Andreotti Romanín,Rubén Papagni, Pablo Aceto y Gabriela Papagni, los actuales Concejales Ariel Martinez Bordaisco y Cristina Coria (UCR), Angélica González (CC) y Marcelo Carrara (AA); los ex Concejales Norberto Pérez, Gonzalo Quevedo, Dorita García y Diego Garciarena; los dirigentes partidarios Verónica Hourquebié, Jerónimo Juliano y Gustavo Serebrinsky (Secretaria General, Tesorero y Secretario de Acción Política del Comité local, respectivamente), Gonzalo Cerminaro (Secretario General de la Franja Morada), Gustavo de la Hoz (Secretario General de la Organización de Trabajadores Radicales), Marianela Romero (Presidente de la Juventud Radical); y funcionarios municipales, provinciales y nacionales, entre otros.

Al finalizar los discursos, los integrantes de la Mesa de Conducción del Comité local colocaron una ofrenda floral al pié del cartel identificatorio del “Paseo Presidente Raúl Alfonsín”.

Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús el 12 de Marzo de 1927 y falleció en Buenos Aires el 31 de Marzo de 2009, a los 82 años. Fué abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos. Ocupó los cargos de concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y Presidente de la Nación Argentina. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista.