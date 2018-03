Brasil pisó fuerte y Facundo Arreyes es el único argentino en cuartos de final

El viernes santo marplatense entregó emociones fuertes en el Rip Curl Pro Argentina, tanto los hombres como las mujeres dejaron grandes actuaciones en las difíciles condiciones de Biología, Playa Grande.

La jornada comenzó con la tercera ronda de hombres, avanzó con la segunda de mujeres y terminó con la cuarta ronda de varones, instancia en donde 7 brasileños más el argentino Facundo Arreyes lograron clasificar a los cuartos de final.

Entre las damas, las argentinas se hicieron sentir y lograron meter cuatro competidoras en los cuartos de final. Lucía Cosoleto, Josefina Ané, Catalina Mercere y Ornella Pellizzari este sabado estarán buscando el pase a las semifinales. Las brasileñas Julia Duarte y Camilia Cassia tembién lograron el pase a los cuartos, mientras que la campeona defensora, la ecuatoriana Dominic Barona también logró pasar el filtro de octavos de final. La campeona mundial WCT e ISA, Sofía Mulanovich dio una verdadera cátedra de surfing en Biología y confirmó su nombre en el lote de las favoritas a quedarse con el título.

La intervención de los surfistas argentinos comenzó en el heat 3 de la cuarta ronda. Leandro Usuna y Facundo Arreyes fueron de menor a mayor y lograron clasificar con plena autoridad, en una competencia muy ajustada, Nahuel Rull no logró plasmar en resultados su buen Surfing y por muy poco quedó eliminado. Luego entró en acción Martín Passeri, quien haciendo uso de su experiencia y su poderío de piernas logró meterse en octavos, detrás de Wesley Santos (Brasil).

En octavos de final el mar tuvo altibajos, sin embargo surfistas como Jihad Khord, Matheus Herdy y José Neto se las ingeniaron para demostrar todo su potencial y avanzar sin dejar dudas de sus intenciones de merodear el podio final.

En octavos se produjo la eliminación de Lele Usuna, quien compartió heat con su compatriota Facundo Arreyes antes los brasileños Amando Lins y Luan Carvalho. Cuando todo hacía indicar que Lins y Carvalho se encaminaban a la siguiente fase, una última ola para Arreyes fue el pasaporte a la felicidad y a los cuartos de final. Con suspenso y espera prolongada por el último score, el cordobés terminó el heat en primer lugar con una combinación de 13. 35 puntos, gracias a una sucesión de muy buenos off the top y excelentes cambios de bordes.

“La esperanza uno nunca la pierde, por eso estoy feliz y espero mañana romperla de nuevo. Al principio del heat estaba inseguro, me quedé esperando mucho y agarré olas buenas. Perdí la confianza, pero después me volvió la fortaleza por pensar en mi familia”, expresó Arreyes al finalizar el heat. Además agregó: “Faltando 7 minutos conseguí recién mi primer ola buena de 6 puntos y Dios me ayudó en los últimos segundos para darme una de 7 puntos. Y en los 3 últimos minutos de competencia tenía la cuarta prioridad por lo que era casi imposible conseguir una buena ola en lo que quedaba, pero todo se dio. La presión en el agua era grande y mucha, surfear con un campeón del mundo como Lele (Usuna) no es nada fácil y los brasileros la están rompiendo. Estoy confiado porque estamos entrenando muy bien con mi hermano Giuliano, con buena alimentación y rodeado de gente buena”.

El otro argentino que quedaba en competición era Martín Passeri, el experimentado competidor finalizó en la cuarta posición del anteúltimo heat. Con una ola de 5 y otra de 3,75, el múltiple campeón nacional se despidió frente a los brasileros Renan Peres y Samuel Pupo, quienes se quedaron con las clasificaciones en juego.

Las chicas no se regalaron nada

Para las damas hubo acción en la segunda ronda, y el alto nivel de las principales surfistas argentinas se hizo notar desde el arranque del certamen, y hoy lo ratificaron Lucía Cosoleto, Josefina Ané, Ornella Pellizzari y Catalina Mercere.

Lucía Cosoleto, la surfista de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avanzó en segundo lugar de su llave por detrás de la brasileña Camila Cassia, dejando afuera a la chilena Jesica Anderson y a la brasileña Ruana Vidda Silva. Luchy consiguió sumar un score final de 10,60 puntos (5,1+5,5) con su tercera y cuarta ola respectivamente.

Seguido fue el turno de Josefina Ané, la marplatense que aspira al título y que sigue aumentando su nivel ola a ola. Jose, se colocó en primer lugar después de sumar 12 puntos (5+7). La segunda ubicación fue para Ornella Pellizzari, la múltiple campeona nacional, que se enteró que avanzaba de ronda cuando ya había terminado su manga, dio vuelta la serie, para ubicarse en esa posición. Por detrás de las dos argentinas quedaron la brasileña Yanca Costa de gran actuación y la necochense Evelyn Gontier.

En el último heat de la segunda ronda entró en acción la inmensa Sofía Mulanovich, quien sumó 10.75 con sus dos mejores olas ante las argentinas Catalina Mercere, Lucía Indurain y Coco Cianciarulo. Fue Mercere la que se quedó con el segundo lugar (7.75), mientras que Indurain y Cianciarulo se ubicaron tercera y cuarta respectivamente.

“Me sentí muy cómoda dentro del agua, pude realizar algunas maniobras debido a la leve mejoría de las olas en el día de hoy. Me tocó una batería repleta de argentinas que tienen mucho potencial. Por suerte pude conectar dos olitas chicas pero de más largo recorrido y no perdí tiempo esperando la grande. Ahora creo que me siento un poco más confiada. Estaba un poco nerviosa antes de mi heat debido a que todas las chicas argentinas conocen mucho más que yo esta ola y eso es un ventaja importante, pero de a poco voy volviendo al ritmo de la competición”, expresó la surfista peruana después de ganar su heat. Con respecto a la estrategia que tomó dentro del agua para ganarle a las surfistas locales, la peruana dijo lo siguiente: “Mi estrategia fue que, al saber que ellas conocen donde rompe la ola, trate de estar encima de ellas y ganar la prioridad. Ahora competiré contra otras surfistas de aquí, Jose (Josefina Ane) que la está matando y Ornella (Pellizzari) que la destrozó en Perú, tienen un alto nivel de surf”.

Finalizada la competencia se realizó el Expression Session presentado por Kit Kat y el triunfo fue para Vitor Mendes (Brasil), que logró volar y aterrizar un buen Air Reverse.

El llamado a competidores para mañana está fijado las 08.00 AM y es muy probable que comience el desenlace del Rip Curl Pro Argentina 2018. A continuación detallamos los heats programados para mañana:

Cuartos de final hombres

Heat 1:

Jihad Khord (Brasil) – Amando Lins (Brasil)

Heat 2:

José Neto (Brasil) – Facundo Arreyes (Argentina)

Heat 3:

Renán Peres (Brasil) – Matheus Herdy (Brasil)

Heat 4:

Samuel Pupo (Brasil) – Wesley Santos (Brasil)

Cuartos de final mujeres

Heat 1:

Dominic Barona (Ecuador) – Lucía Cosoleto (Argentina)

Heat 2:

Julia Duarte (Brasil) – Camila Cassia (Brasil)

Heat 3:

Josefina Ané (Argentina) – Catalina Mercere (Argentina)

Heat 4:

Ornella Pellizzari (Argentina) – Sofía Mulanovich (Perú)