Pablo Molinari en función con el unipersonal “Yo, Nerd”

Pablo Molinari regresa a Mar del Plata para sumarse a las propuestas de Semana Santa con su unipersonal “Yo, Nerd” que fuera nominado al Premio Estrella de Mar 2018. Luego de un verano en el que además de actuar nuestra ciudad, recorrió gran parte de la costa atlántica, vuelve para presentar su explosivo show de stand up que une lo cerebral con lo absurdo y el humor con la ciencia y la tecnología, sumando gráficos, ecuaciones, videos y proyecciones al monólogo. Será este viernes 30 de marzo a las 23.55hs, Molinari subirá a escena en el Centro de Arte de . Luego de un verano en el que además de actuar nuestra ciudad, recorrió gran parte de la costa atlántica, vuelve para presentar su explosivo show de stand up que une lo cerebral con lo absurdo y el humor con la ciencia y la tecnología, sumando gráficos, ecuaciones, videos y proyecciones al monólogo. Será este viernes 30 de marzo a las 23.55hs, Molinari subirá a escena en el Centro de Arte de San Luis 1750

El comediante que formó parte de Bendita TV, Hora de Reír y Comedy Central, y estuvo en los festivales Ciudad Emergente, Gesell Comedy Fest y en el encuentro internacional de Stand Up Comedy, en Costa Rica; es dueño de un humor inteligente, super racional, único en su tipo, diferente y uno de los comediantes de mayor crecimiento en los últimos años.

Sobre el stand up, Molinari afirmó que “al ser un género tan despojado de artificios, te entrena para hacer humor con casi cualquier cosa. Funcionan muy bien los materiales extra que le puedas agregar. Sumale la experimentación y la búsqueda de cada comediante; y los lugares de donde viene o las cosas que ya haya hecho, y resulta una consecuencia esperable. Hay comediantes que agregan impro; otros, personajes o música; y en mi caso, el humor gráfico y visual. El público cada vez es más exigente, y nos empuja a seguir creando y a buscar nuevos caminos. Hasta las aguas danzantes no paramos”.

En cuanto a la temática Nerd que aborda en su show, señaló: “Hace un par de años venía con ganas de que mi unipersonal tuviese material un poco más nerd. Durante varios años me dediqué, frustradamente, a las ciencias duras (abandoné dos carreras de Ingeniería) y siempre me gustaron las matemáticas y el pensamiento lógico. En “Yo, nerd” pude unir la comedia con esto, para que no estuviera tan errado el test vocacional que me hice a los 17 años”. Molinari admite que “el título a veces asusta un poco, pero no es un espectáculo para gente que le gusta la ciencia: hay mucho de la vida cotidiana y de ver las cosas que hacemos. Por ejemplo, hago un gráfico en donde analizo en forma matemática las cosas que hacemos cuando se corta la luz”.