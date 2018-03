Eugenia de Paz: “El equipo está con mucho más compromiso”

La semana pasada fue soñada para Eugenia de Paz, volante de la Primera de Sporting que lleva dos victorias en dos partidos en el Oficial de hockey local. Después de 8 años de esfuerzo, pudo recibirse de arquitecta y además, en el 4-0 sobre Unión del Sur B se dio el gusto de meter un gol. Son días felices para “Eugi”, intensos y “con lindas sensaciones”, según reconoció en la previa del entrenamiento en la Villa Marista.

– ¿Qué análisis hacés del partido contra CUDS B?

– Fue tranquilo aunque nos costó meter el primer gol. Recién lo logramos en el tercer cuarto. Siempre nos pasa, nos adecuamos demasiado al juego del rival. Si jugamos con Unión A seguramente que rendimos de otra manera. Si cambiamos eso podemos mejorar porque tenemos que empezar a imponer nuestro juego. Me hubiese gustado definirlo antes.

– ¿Cómo sigue tu vida profesional, ya como arquitecta?

– Hace un tiempo que empecé un proyecto con una amiga en el que hacemos muebles, y cosas más técnicas como mediciones, planos municipales y reformas. De a poquito le estamos metiendo entre nosotras. Es difícil arrancar y siempre viene bien estar en un estudio donde te van formando, aunque también está buena la experiencia de arriesgarse.

– ¿Desde cuándo jugás al hockey?

– Desde los 6 años. Mi papá jugaba al rugby acá y nos traía a mí, a Juan y Clara, mis hermanos, y nos “tiraba” acá en la Villa. Crecimos acá.

– Terminaste una carrera universitaria y además estás afianzada en Primera. ¿Es un mito que no se pueden hacer las dos cosas a la vez o es verdad?

– Creo que depende de cada uno. Tengo amigas que pudieron hacerlo, pero yo dejé de jugar un tiempo, como cuatro años. Del 2012 al 2016, justo cuando subí al plantel superior. Estaba en segundo año de la facultad y me di cuenta de que no hacía bien ninguna de las dos cosas y además tuve un golpe muy fuerte en el ojo. Se me juntó todo, lo analicé y como no avanzaba ni acá ni allá, dejé. No me arrepiento de la decisión, pero cuando volví me di cuenta que el hockey me había hecho falta.

– ¿Por qué?

– Volví con otra madurez, disfruto el hockey de otra manera y me lo tomo con otra responsabilidad. Creo que tiene que ver con el crecimiento de cada uno. En lo personal, por cómo soy, me costó hacer las dos cosas. Soy muy colgada (risas). Me cuesta, me quedo. Necesito dedicarle más tiempo a las cosas y repartirlo entre las dos no me servía. Hoy en día al hockey le pongo mucho y soy feliz. Mi objetivo es salir campeonas con mis compañeras y mi club. En Primera nunca lo logramos. Quiero crecer acá adentro y ser feliz.

– En cuanto al presente del equipo, ¿cómo lo ves?

– El equipo está con mucho más compromiso y más ganas. Tener nuestro sintético y estar en la Villa nos permite hacer vida de club y eso nos hace sentir parte. Yo no venía casi nunca a la Villa Marista y no veía a las chiquititas. El club te genera más ganas. Tenemos deseos de ganar y eso es importante. También hay que ser humildes, saber dónde estamos paradas y a partir de ahí trabajar en lo que se necesita y ponerse como meta ganar todos los partidos. Eso nos va a llevar a la consecuencia de ser campeonas.

– Además tienen un plantel largo. Eso puede ser una ventaja a la larga.

– Sí. El recambio nos da muchas cosas. Hoy en día la parte física es fundamental y si no tenés variantes es muy difícil lograr algo. Además las chicas nos suman mucho en lo grupal, más allá de lo que aportan en el juego. También nos dan es competencia interna. Al ser un plantel más numeroso, tenemos que entrenar más y esforzarnos el triple para tener nuestro lugar.

– Más allá del buen presente de la Primera, el club apunta a que siempre la base sea amplia. Por ejemplo, el domingo presentaron la Línea C porque hay 58 inscriptas en Sexta y solo pueden anotarse 20 en la A y en la B.

– Somos el club con más cantidad de jugadoras en Infantiles. Creo que para las nenas está buenísimo porque hay mucha diferencia entre las que recién arrancan y otras que llevan cuatro años jugando, por ejemplo. Entonces nivelar es sano para que se puedan divertir y para trabajar con un nivel parejo y que puedan mejorar. Creo que, teniendo el sintético, lo van a incorporar de manera distinta a lo que lo hicimos nosotras, que además jugábamos en otro hockey. Hay que darle bola a ellas porque son el futuro.