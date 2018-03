Brasil: “Han intentado matar al ex presidente Lula, que quede claro”

El documentalista ítalo-brasileño Gianni Carta dormía en el antepenúltimo asiento del lado derecho del autobús cuando le despertó un ruido fuerte y seco: “He cubierto muchas guerras, no lo dudé, el sonido era de un tiro”. La periodista Eleonara de Lucena pensó que era una piedra, “otra más” se dijo la ex directora ejecutiva de la Folha de Sao Paulo, que acompañaba desde el sábado la caravana de Lula da Silva por el sur de Brasil: “El primer día recibimos piedras, huevos, petardos y en los días posteriores la violencia aumentó. Por eso el ataque no me sorprendió, pero nunca imaginé que podrían llegar a dispararnos”, nos dice todavía consternada.

Eran alrededor de las seis de la tarde del martes, entre los pueblos de Quedas de Iguaçu y Laranjeiras del Sur, cuando dos de los tres autobuses de la caravana del ex presidente recibieron tres disparos. El segundo autobús, donde iban una veintena de periodistas brasileños e internacionales, recibió dos balas. El tercero, donde se encontraban invitados del ex presidente, una. Lula y la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleissi Hofmann, iban en el primer autobús y no escucharon nada: “Pensaban que Lula estaba en el segundo, protegido por los otros dos, y dispararon a las ventanas, así que no era apenas para asustar. Han intentado matar al ex presidente Lula, que quede claro”, le dijeron a EL MUNDO fuentes del equipo del petista.

El delegado de policía Wilkinson Fabiano Oliveira definió el incidente como una “intento de homicidio” y celebró que no hubiera heridos: “Mi compañera Clarissa todavía sigue muy asustada porque la bala rozó su ventana, si la hubiera atravesado estaría muerta”, nos dice Gianni Carta. Los clavos que encontraron en las ruedas y que llegaron a pinchar uno de los neumáticos del segundo autobús han sido otra de las pruebas del atentado: “La primera teoría es que la intención de los agresores era que el autobús frenara por los pinchazos para poder disparar con precisión. Creemos que no había más de dos agresores y no parece que fueran profesionales pero por ahora son especulaciones”, dicen fuentes policiales de Paraná que prefieren no dar su nombre.

El ex presidente Lula da Silva, condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, se mantiene como el candidato favorito para las elecciones presidenciales de octubre, a pesar de que la condena haga prácticamente imposible que pueda llegar a disputarlas. Pero ni las acusaciones, ni las causas pendientes que tiene con la justicia han amedrentado al ex sindicalista que desde julio de 2017 ha organizado tres caravanas como pre candidato por diversos regiones del país.

El pasado sábado iniciaba su cuarto viaje para visitar los estados de Rio Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. Eran menos días que las anteriores regiones -en el Nordeste, su plaza ganadora, llegó a estar dos semanas-, porque le habían advertido que era una zona hostil donde podría enfrentar problemas que no había tenido en anteriores viajes. Paraná, el estado del juez Sergio Moro que lleva la operación Lava Jato y que condenó en primera instancia al ex presidente, ha sido el más conflictivo. Tan solo en dos pueblos no recuerdan incidentes, en el resto de ciudades tanto seguidores de Lula, miembros de la ejecutiva del PT, como periodistas fueron agredidos: “No era oposición política, era violencia desmedida”, dice Eleonera de Lucena.

Milicias armadas de extrema derecha

Los relatos de los periodistas y de parte de la ejecutiva del PT coinciden al relatar que la tensión aumentaba cada día y el modus operandi de los grupos anti Lula se repetía: primero intentaban bloquear la entrada a las ciudades con maquinaria agrícola, luego venían los ataques con piedras, palos, petardos sobre los autobuses de la caravana.

En las ciudades de Bagé, Cruz Alta y Chapecó se produjeron los peores incidentes. Dos mujeres seguidoras de Lula fueron hospitalizadas tras las palizas que recibieron de los anti lulistas, el cura Idalino Alflen de 64 años fue atropellado y apedreado en Foz de Iguazú cuando salía de un acto del ex presidente. El ex diputado del PT, Paulo Fraschetti, recibió una pedrada que le perforó la oreja. A la periodista Eleonora de Lucena le lanzaron un huevo en la cabeza y a su marido le dieron varios puñetazos en la espalda cuando salían del hotel de Chapecó. Al colega Leonardo Fernandes, del diario Brasil de Fato, le rompieron el móvil mientras grababa uno de los discursos del petista, y otros compañeros cámaras perdieron parte de su equipo tras las pedradas recibidas.

“Estamos horrorizados”, nos dijo la mano derecha de Lula da Silva horas antes de los disparos del martes: “Estos días hemos visto milicias armadas”, continuó la misma fuente. Aunque no hay datos precisos sobre qué tipos de grupos son los que emprendieron los actos violentos, algunos de los acompañantes de la caravana coinciden en afirmar que eran en su mayoría seguidores de Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha y segundo favorito de los comicios de octubre. “Parecían milicias formadas por ex policías porque iban armados con pistolas, todos defendían a Bolsonaro y hasta a los periodistas nos gritaban comunistas. Nunca he visto un nivel de agresividad tan fuerte, no podíamos ni acercarnos a ellos para entrevistarles porque querían atacarnos”, nos relata la ex directora ejecutiva de la Folha de Sao Paulo.

Gianni Carta que realiza un documental sobre el ex presidente para una televisión francesa asegura que el papel de la policía a lo largo de los días ha sido de “permisividad” ante los agresores. El resto de colegas dice lo mismo: “No podemos decir que estuvieran asociados pero podemos asegurar que en muchas ocasiones se quedaron de brazos cruzados mientras nos atacaban”, dice Leonardo Fernandes. Carta asegura que varios agentes se reían mientras veían como le lanzaban huevos a Lula y más de uno le confesó en off que el ex presidente le daba “asco”: “En Francia sería impensable que un policía hablara en público de esa manera sobre un ex presidente, pero aquí todo está permitido”.

Desde la Ejecutiva del PT han denunciado que Paraná, donde se produjeron los disparos, haya sido el único estado en el que no recibieron escolta para la caravana: “Estaban esperando a que hubiera una víctima mortal para que creyeran lo que denunciábamos desde el sábado”, dijo la presidenta del partido Gleissi Hofmann. La Policía Militar de Paraná niega su omisión y asegura que nunca le solicitaron ayuda.

Polarización política

Las primeras reacciones de los políticos de la oposición ante el atentado contra Lula no fueron de condena sino que echaron más leña al fuego. El gobernador de Sao Paulo y candidato presidencial por el PSDB, Geraldo Alckmin dijo: “Están recogiendo lo que plantaron”. El alcalde de Sao Paulo también del PSDB, Joao Doria, siguió en la misma línea: “El PT siempre ha usado la violencia y ahora les han tratado con violencia”. Las primeras palabras del presidente Michel Temer (PMDB) fueron confusas: “Esa onda de violencia viene de lejos y tal vez no haya sido creada por los agresores, sino que haya comenzado antes”.

Tan solo algunas horas después de los disparos tanto Alckmin como Temer dieron marcha atrás y decidieron condenar el atentado: “Lamento lo sucedido con el ex presidente Lula. Desde que llegué a la presidencia digo que debemos volver a unir a los brasileños y pacificar nuestro país. Esta onda de violencia tiene que parar“, dijo Temer a través de su cuenta de Twitter.

Los líderes de izquierda como Guilherme Boulos (PSOL) o Manuela D’Ávila (PCdo B) unieron filas en favor del petista y se trasladaron el miércoles por la noche a Curitiba para participar en el acto de cierre de caravana “Contra la violencia, por la democracia y la tolerancia”. Boulos no se mordió la lengua al acusar a Jair Bolsonaro del atentado: “Nosotros sabemos quién apretó el gatillo. Hay que responsabilizar a Jair Bolsonaro que es un bandido, un criminal, un sinvergûenza”.

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) ha pedido que se castigue con firmeza el atentado y que “el debate político vuelva al campo de las ideas”. El ministro de Defensa, Raul Jungmann, clasificó los disparos como “inaceptables” y el profesor de la Fundación Getúlio Vargas, Marco Antonio Teixeira, definió lo sucedido como “algo sin precedentes en un periodo democrático” y señaló que “el atentado no fue contra un candidato sino contra la democracia”.

Pero la polarización en las calles que comenzó durante el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff no parece que vaya a disminuir, sino todo lo contrario. Las acusaciones de corrupción que pesan sobre Lula da Silva tienen dividido al país entre los que le ven como una víctima injusta al que persiguen porque podría ganar los próximos comicios, y los que le consideran culpable y les indigna su insistencia en presentarse como candidato presidencial.

El juicio del próximo 4 de abril donde el Tribunal Supremo Federal (STF) decidirá si concede o no un Habeas Corpus a Lula da Silva para que permanezca en libertad mientras apela a las instancias superiores, ha contribuido a calentar los ánimos de los anti lulistas que lo quieren de inmediato en prisión: “El clima de violencia puede empeorar entre unos y otros tanto si dejan en libertad unos meses más al ex presidente como si le llevan preso la próxima semana. Hace tiempo que vivimos un clima de guerra civil”, dijo el filósofo Vladimir Safatle en la revista Carta Capital.