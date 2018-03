Fracasó mediación entre OAM y la Municipalidad y sigue la denuncia penal

A pesar de las promesas del intendente Carlos Arroyo de efectuar un plan de pago para cancelar la millonaria deuda con la mutual, fracasó la mediación penal que sostenían ambas partes ya que en el encuentro de este miércoles la OAM no recibió ninguna propuesta económica a fin de regularizar la situación. En efecto, el Consejo Directivo de la institución se reunirá en las próximas horas para analizar las nuevas medidas a tomar, facultado por los asociados activos en la última Asamblea Extraordinaria.

Asombrado por no llegar a un acuerdo tras cinco reuniones, el presidente de la mutual, doctor Rubén Pili, cargó contra el intendente Carlos Arroyo por no cumplir con lo expresado la semana pasada. “Estamos sorprendidos y avergonzados. El intendente Arroyo no cumplió con su palabra ya que el jueves pasado nos dijo que iba a instruir al secretario de Hacienda a dar solución al conflicto. Pensamos que hablábamos con el máximo responsable político de la ciudad y confíamos en su palabra, pero un funcionario de segundo nivel tomó decisiones por encima de él”, disparó Pili.

Y aseguró: “En la mediación no tuvimos nada que hablar. Solo asistió el Dr. Mariano Perticarari a expresarnos que la municipalidad no puede hacer ninguna propuesta. Nos sorprende que después de cinco reuniones no tengan nada para ofrecer. A este nivel de indiferencia no nos vamos a conformar en absoluto con el pago de la deuda, y a esto le sumaremos intereses y mayores costos”.

La deuda de la Municipalidad de General Pueyrredon con la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata oscila en 16 millones de pesos por lo que el Consejo Directivo de la mutual analizará las medidas a tomar en las próximas horas, facultado por los asociados activos en la Asamblea Extraordinaria desarrollada la semana pasada.

Tras el fracaso en la mediación penal, ahora el expediente retorna a la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de los doctores Javier Pizzo y David Bruna. De esta manera, continuará el curso de la causa penal en la cual OAM denuncia por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta al intendente Arroyo; al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle; a los presidentes de los entes descentralizados Gabriela Magnoler (Emtur), Carlos López Silva (Emder), Pablo Simoni (Emvial) y Eduardo Leitao (Emsur); y a exfuncionarios.