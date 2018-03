El tránsito hacia la Costa Atlántica por la Autovía 2 es igual al del verano

En el arranque de este fin de semana largo de Pascuas, las rutas a la Costa registran un tránsito similar al de un cambio de quincena en plena temporada de verano. En el peaje de Samborombón, sobre Autovía 2, se registraba esta tarde el paso de 2143 autos por hora, un valor que se mantuvo constante desde las 16.

En tanto por la estación de peaje de Maipú, el tránsito que se dirigía hacia Mar del Plata era de 933 vehículos cada hora, mientras que en La Huella, hacia la Costa Atlántica, se registró el paso de 1770 autos entre las 17 y las 18. Se espera que estos números se incrementen hacia la noche de hoy miércoles y la mañana del jueves con el fuerte del flujo de familias que eligen pasar este fin de semana largo en la Costa Atlántica. Ante este caudal de autos, AUBASA desplegó un operativo de seguridad y prevención que incluye 23 móviles de asistencia vial y nueve grúas que estarán a disposición del servicio a los usuarios. Además 15 ambulancias están afectadas al operativo en caso de siniestros viales. En el marco del operativo semana santa, Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Policía, prevé instalar puestos de seguridad en Prevención y Seguridad Vial, se brindará apoyo al turismo en los peajes de Dock Sud y Hudson y se efectuarán recorridas preventivas en todo el Corredor Vial. En tanto las obras viales de segunda calzada de la Ruta 11 y 56 no afectarán la circulación de los vehículos y se respetará la restricción de camiones correspondiente para este fin de semana.

Los usuarios contarán con información permanente sobre el estado del tránsito a través de la cuenta de Twitter de AUBASA ( @au_ba_sa ) y la cartelería variable distribuida en diferentes puntos de la traza. AUBASA reitera las recomendaciones antes de emprender el viaje · Descansar bien antes de viajar · Respetar las velocidades máximas y la distancia entre vehículos · Usar el cinturón de seguridad · Circular con las luces bajas encendidas · No realizar adelantamientos peligrosos · No usar el celular al volante · No ingerir alcohol si conduce.