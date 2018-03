Cavas en la zona del barrio “La Trinidad” podrían contaminar los pozos de agua de Obras Sanitarias

Vecinos del Barrio La Trinidad junto a los concejales Mercedes Morro y Marcelo Fernández recorrieron la zona donde se ha realizado una profunda cava y denunciaron que de no tomarse cartas en el asunto por parte de las autoridades, pueden llegar a contaminarse las napas de agua que alimentan a los pozos de Obras Sanitarias, y que esta empresa luego distribuye por la zona Norte de la ciudad.

Sandra Galazzo, habitante del lugar es la abogada que presentó la denuncia para paralizar la extracción de toscas que luego eran trasladadas en camiones para rellenar un lote donde la empresa Coca Cola levanta una nueva planta, afirmó que “esta cava se encuentra acá hace un mes y medio. Ahí los vecinos empezaron a moverse y a buscar la suspensión o clausura de la misma”, indicando que algunos de los pesados vehículos que la transportaban del lugar tenían una identificación en la puerta de “Provincia de Buenos Aires”, lo mismo que alguna de las maquinarias utilizadas en los trabajos.

Galazzo fue un poco más allá y afirmo que “La mayoría de los que entran y salen no tienen patentes”, no entendiendo cómo es posible que ni los radares fotográficos , ni la propia Policía Caminera se den cuenta de esas anomalías.

Señaló Gallazo que “Las denuncias fueron hechas en la Delegación Municipal y el delegado lo único que nos dijo es que había un contrato que permitía el ingreso”, acotando que “Cuando clausuraron ya estaba toda la cava terminada. Las cavas están proliferando y ese es el problema más grave. No es sólo ésta, hay una nueva frente al barrio El Sosiego, y también en la zona de El Tejado. Esta es la problemática pero a raíz de ésta, sacan la tierra y pasan por la ruta, hacen 4 o 5 kilómetros, entran en una obra en construcción que está cerca del aeropuerto y vuelven con tierra negra. Sin embargo nunca esos camiones han sido parados ni se les ha hecho control alguno ¿raro, no?

Cuando “el Retrato…” le preguntó de dónde va desidia, no dudó a indentificar a la Comuna “como la principal responsable”, remarcando que “Teniendo esta situación, denuncia mediante, no sabemos de ninguna medida para suspender o detectar lo que están haciendo. Los vecinos debemos tener 30 fotos de camiones pasando. Cada vecino va sacando porque les revuelve el estómago ver cómo nos están sacando está tierra y el riesgo que tenemos. Porque el día que tengamos el basural, como lo tiene el barrio “2 de Abril”, no sé qué vamos a hacer. Ellos no pueden parar el basural que tienen”.

Fnalmente no tiene dudas que “esto a futuro se convertirá en un basural o un de desagote. Además se contaminarán las napas de agua que alimentan a los pozos de Obras Sanitarias, y que esta empresa luego distribuye por la zona Norte de la ciudad. Nadie lo ha tenido en cuenta. Minería tendría que autorizaron y controlar. Tenemos un impacto ambiental complicado. Esto necesita una prevención de la que nadie se ha hecho cargo. El 8 de marzo se denunció en la policía. Hasta el día de hoy esa denuncia va al Departamento de Investigaciones, pero de resultados nada…. Tenemos 15 días con camiones pasando y nadie los controla. Desidia absoluta”.