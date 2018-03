Monseñor Gabriel Mestre: “Jesús te espera y quiere renovar tu vida y la de tu familia”

Monseñor Gabriel Mestre, animó a través de un video a todos los católicos de la diócesis de Mar del Plata a acercarse a la iglesia en estos días especiales.

“Queridos hermanos, como obispo de Mar del Plata es un gusto tomar contacto con ustedes, y de manera particular, en esta Semana Santa 2018, invitarlos a reencontrarse y a renovarse con el Señor.

Qué bueno si pueden acercarse a las comunidades parroquiales o capillas que quedan cerca de tu familia, de tu bario para poder celebrar la Pascua de Jesús y lo previo, que son las celebraciones del Jueves y Viernes Santo.

Si hace mucho que no rezas, si hace mucho que no te acercas a celebrar la fe en una comunidad, no te lo pierdas, es una hermosísima oportunidad poder hacerlo en el marco de la Semana Santa. Jesús te está esperando, las personas que están en las comunidades te están esperando para celebrar la fe. Acercate a confesarte, a charlar con el sacerdote, a rezar, a hacer el via crucis, a visitar las siete iglesias, a lo que vos descubras que Jesús te está invitando.

Vale la pena renovarte en el Señor: Jesús te espera, Jesús tiene una propuesta hermosa para vos, Jesús quiere renovar tu vida y la de tu familia.

Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén”, expresó monseñor Mestre a través del video.

Celebraciones presididas por el obispo en Catedral