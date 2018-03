Bustamante: Las autoridades deben decidir que puerto es el que queremos

Después del traspaso del predio de los silos del puerto de Mar del Plata de Nación a la provincia de Buenos Aires, el titular de la Terminal de Contenedores II del Puerto de Mar del Plata, Emilio Bustamante, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “es importante que las autoridades decidan qué es lo que queremos para Mar del Plata. Si queremos un puerto Multimodal en la ciudad necesitamos espacio, porque hoy está colapsado”.

El traspaso fue posible luego que, en abril de 2017, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, rescindiera el contrato a la concesionaria del predio, Elevadores Mar del Plata S.A, por el estado de abandono y deterioro en el que se encontraba el lugar. El objetivo de la transferencia es fomentar el potencial operativo del Puerto de la ciudad balnearia.

En tal sentido, Bustamante destacó que tomaron esta noticia “muy bien” y que, “a modo de apoyo a la recuperación” de esta zona, presentaron un proyecto como una iniciativa para desarrollar la terminal multimodal. “Se están dando todos los pasos, asique estamos muy contentos”, aseguró.

“Esta iniciativa del presidente es una forma de apoyo a Mar del Plata, ya que decide recuperar esta zona que estaba en manos de un millonario que no le daba un fin: lo tenía alquilado para un estacionamiento de camiones en un lugar portuario que es fundamental para la estrategia de tener una logística portuaria”, señaló.

Además, afirmó que Nación toma esta decisión “después de muchísimos años en que ese espacio estuvo abandonado. Se dio todo muy rápido: Nación se lo saca al millonario, luego se lo da a la provincia y ahora ésta tomará la decisión de llamar a licitación seguramente para hacer algo en ese lugar”.

En relación al proyecto que presentaron desde su sector, indicó que buscan “encarar el desarrollo de una terminal multimodal, pero hay gente que prefiere otras cosas. Asique el consorcio y la provincia están viendo que hacer en ese espacio de los silos”.

“Pensamos que lo mejor es desarrollar algo independiente de la terminal pesquera y generar, de esta forma un nuevo puerto”, subrayó a la vez que comentó que su proyecto consiste “en hacer un desarrollo sobre un muelle dedicado al comercio exterior y con una seguridad muy grande en tal sentido, pero no exento de poder estacionar buques”.

A su vez, señaló que la idea “es brindar servicios que no hay en el puerto; como son las cámaras de mercaderías refrigeradas seca, poder almacenar por unos días mercaderías para luego traspasarlas a contenedores, grúas para atender los buques en caso de roturas propias de estos y dar mucho más lugar para desarrollar el comercio exterior, porque el puerto está hoy muy colapsado”.

La terminal Multimodal y una inversión de 30 millones de dólares

Consultado por “el Retrato…” sobre los montos de la iniciativa privada indicó que “se necesitan 23 millones de dólares para una primera etapa y 7 millones más para la segunda, agregando unos servicios y una planta especializada en procesamiento de pescado de alta tecnología. Por lo que sería un total de 30 millones de dólares”.

“Dicen que los plazos van a ser de 60 días. Esto comenzó en febrero de 2017 y ha pasado un año para la recuperación del predio”, remarcó el referente de la Terminal de Contenedores II y añadió que considera que los tiempos van a ser mayores a esos “en el transcurso del 2018 seguramente se tenga un idea más clara. No todo el mundo piensa igual, lo cual es correcto, pero por eso, va a llevar un tiempo más”.

El referente portuario hizo hincapié en que luego del traspaso se comunicaron con algunas autoridades de la provincia de Buenos Aires como el Director y Subdirector de Puertos e indicó: “No todos pensamos igual. La idea es recuperar un sector que es clave para el desarrollo del puerto”.

“Nosotros hoy estamos atrasado con los barcos de MSC y colapsados que no sabemos dónde meter los contenedores. Es importante que las autoridades decidan qué es lo que queremos para Mar del Plata: seguimos con la pesca, dejamos todo como está, ocupando espacios que por ahí no son necesarios para la actividad pesquera o hacer un puerto multimodal”, sostuvo.

En relación a lo anterior, apuntó que “esa decisión la tiene que tomar el Estado y una vez decidido eso, nosotros tenemos nuestra iniciativa privada que puede ser aceptada o no; lo cual aún no lo sabemos porque todavía no ha sido evaluada”.

“El tema es decidir qué queremos. Venimos en un aumento constante en el desarrollo del comercio exterior, pero hoy estamos colapsados. Necesitamos espacio si queremos que el puerto sea multimodal, no necesariamente en ese sector, que de todos modos sería ideal, pero sí un lugar donde desarrollarlo”, manifestó Bustamante.

Un sector a favor de un nuevo puerto pesquero y en contra del multimodal

En ese contexto, reconoció que desde Mar del Plata “nunca se demostró una unidad” y explicó: “El mensaje es que uno quiere una cosa y el otro, otra distinta. Hay un sector de la pesca que piensa que en ese espacio no hay que hacer la terminal multimodal sino una pesquera y cuando nos reunimos con autoridades damos mensajes distintos; lo cual nos lleva a que la Nación invierta en otros puertos y no, en el nuestro”.

“Hay que tomar una decisión de una vez por todas para que sea algo bueno para Mar del Plata y para el desarrollo de la región”, resumió el titular de la Terminal de Contenedores II del Puerto de la ciudad en conversación con “el Retrato…”