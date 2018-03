San Jorge de Tucumán, el primer escollo de Alvarado en los playoffs

San Jorge de Tucumán será el rival de Alvarado en la primera instancia de playoffs del Torneo Federal A. El primer partido será el próximo domingo como visitante y, la revancha, el 8 de abril en el José María Minella. El “torito” tendrá que recorrer 3208 kilómetros, entre ida y vuelta, para esta llave.

El “Expreso Verde” es uno de los clubes más nuevos del Consejo Federal y tiene apenas 9 años de vida. Fundado el 17 de julio de 2008, pertenece a la localida de San Andrés, en Tucumán, y hasta mitad del año pasado hacía de local en la capital de la provincia. Ahora, ya cuenta con su propio estadio, el “Ángel Pascual Sáez”, pequeño pero moderno, con muchas comodidades, que puede albergar a 4000 espectadores. Sin las luces de otros grandes equipos de la zona como Atlético o San Martín, supo hacer buenas campañas que lo llevaron al ascenso en la última temporada y está teniendo su primera participación en el Federal A.

Sin jugadores de renombre, el plantel está conformado en su mayoría por jugadores de las inferiores o futbolistas que han llegado de los dos grandes tucumanos, además de captar muchos del medio local. En su primera experiencia en la categoría, la fase inicial le costó y fue séptimo en su zona con 20 puntos en 18 partidos, producto de cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Cuando parecía que iba a pelear el descenso, se hizo fuerte en la Reválida, sobre todo de visitante, donde ganó cuatro partidos y empató el restante. La única derrota fue en la jornada inaugural, como local, ante Sportivo Patria de Formosa. Para ser el mejor tercer equipo de la Reválida, acumuló 19 puntos en 10 juegos, con 5 triunfos, 4 igualdades y la mencionada caída en el debut.

Dirigidos por Hugo Corbalán, el equipo base de San Jorge está conformado por: Nicolás Carrizo; Juan Cabrera, Franco Zambrano, Albaro Jimenez y Alejandro Almada; César Montiglio, Claudio Perez y Jorge Zambrana; Jesús Soraire, Claudio Vega y Juan José Morales.

El partido de ida se jugará el domingo 1° de abril en Tucumán y la revancha siete días más tarde en el José María Minella.

El resto de los cruces (el que está en primer lugar, define como local)

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Atlético Paraná

Crucero del Norte vs. Huracán Las Heras

Deportivo Roca vs. Deportivo Madryn

Sarmiento (Resistencia) vs. Ferro de Pico

Desamparados (San Juan) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Chaco For Ever vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)