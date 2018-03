Enérgica defensa de SITOS al costo del Certificado de Factibilidad de OSSE

En el marco del rechazo al costo del Certificado de Factibilidad para las Obras de Obras Sanitarias, el Secretario Adjunto de SITOS, Gabriel Alejandro López, dialogó con “el Retrato…” y remarcó: “No somos empresarios, sino que cuidamos nuestra fuente laboral y recursos. Un desfinanciamiento de la empresa apunta directamente hacia el trabajador” al defender el actual cobro tarifario para tales trabajos.

La queja del sector de la construcción que nuclea a las cámaras, colegios y al gremio de la construcción quedó expuesta en una nota dirigida en diciembre al directorio de OSSE y a las comisiones de Recursos Hídricos y Obras del Concejo Deliberante. A mediados de febrero, el foro envió otra nota al Concejo Deliberante en la que manifestaba “preocupación” en virtud “del cargo distorsivo y excesivo del certificado de factibilidad que cobra OSSE”.

“El cargo es para darles un mejor servicio”

En tal sentido, el Secretario Adjunto de SITOS, Gabriel Alejandro López (FOTO), explicó que “desde el Foro de la Construcción se quejan que por cada unidad se está cobrando 16 mil pesos, pero la realidad es que es para darles un mejor servicio” a la vez que aclaró que este cargo que se cobra es específicamente para las nuevas construcciones “sea una vivienda particular, multifamiliar o emprendimientos comerciales”.

En relación a lo anterior, explicó que “en general donde se hacen estas construcciones las cañerías son más viejas y estaban destinadas a un domicilio particular. Entonces, se tiene que hacer una modificación de la conexión, donde el caudal de agua y la presión sea mayor para poder alimentar a 50 departamentos o 50 familias, por ejemplo”.

“Por eso se cobra este valor extra: para brindar un mejor servicio y para que las familias que viven en ese edificio no tengan los problemas que están teniendo algunas construcciones que tienen más de 5 años de antigüedad”, sostuvo a la vez que subrayó que este cargo “es algo que cualquier empresa de servicios lo viene cobrando”.

El referente de SITOS hizo hincapié en aquellos que deseen readecuar las conexiones de agua de sus unidades funcionales que están en edificios más viejos e indicó que “van a variar los costos, porque ahí intervendrían los técnicos de obras sanitarias, los cuales harían la evaluación sobre si la cañería existente puede tener más presión de la que tiene actualmente”.

“Sino se llegase a poder brindar ese servicio, seguramente se le realizará una nueva obra, pero los costos serían mucho menores a lo que acarrea un nuevo emprendimiento”, apuntó a la vez que se refirió a las colectoras cloacales de la ciudad y describió en ese sentido que “Mar del Plata fue diseñada como una ciudad turística para 50 mil habitantes, esto fue creciendo y hoy ya hay casi un millón de habitantes. Por eso, hay lugares que esto ha quedado chico o de muy poca recepción”.

Además, detalló que si es necesario renovar las cañerías se hará una evaluación sobre el tiempo que lleva y los precios que acarrea, “pero con menor costo de lo que hoy se cobra”.

En ese contexto, López expresó que con este cargo también “Obras Sanitarias asesora a los nuevos emprendimientos para que implementen todos aquellas nuevas tecnologías que hacen al ahorro del recurso y ayudan a evitar derroches innecesarios de agua. Mar del Plata tiene una de las mejores aguas del país que se extrae por napa y los costos son altísimos”.

“Obras Sanitarias no ve salida para tener que dejar de cobrar esto”

Por su parte, Raúl Cabadas, Secretario de Actas, Capacitación y Becas, en conversación con “el Retrato…” consideró que “Obras Sanitarias mantiene el pago de este cargo para brindar un mejor servicio, lo que pasa es que el Foro de la Construcción quiere ahorrarse esa plata; lo cual no está mal, pero nosotros nos tenemos que fijar también en que no se desfinancie nuestra empresa”.

“Si hoy se hace una construcción y no se cobra este plus, después por un servicio mal dado, Obras Sanitarias va a tener que ir a hacer las reparaciones o acomodar la nueva metodología por algo que no se pagó. Eso tiene un costo y esta es la manera de financiarlo”, destacó.

En relación a la solución del conflicto en sí, señaló que “hasta ahora se han mandado notas, los directivos de Obras Sanitarias han estado analizando estas situaciones y siempre se trata de llegar a un acuerdo en cualquier problemática que se ha presentado en la empresa, que no implique costos para ninguna de las partes, pero en este caso Obras Sanitarias no ve salida para tener que dejar de cobrar esto”.

“Lo costos que no paga el Foro de la construcción, los tiene que absorber Obras Sanitarias. El mal momento que está pasando la economía en el país le afecta a cualquiera, incluso a nosotros que no estamos fuera de ese contexto”, comentó a la vez que aclaró que “se está llevando una empresa en forma ordenada y se ve que esta es la mejor manera de mantener eso”.

¿ El agua “es tan cara” como la luz en Mar del Plata?

Consultado por “El Retrato…” sobre la gente que considera que el agua “es tan cara” como la luz en Mar del Plata, López respondió que “esto no es así, porque los costos son totalmente visibles. Si uno desglosa los costos de la energía el 90% son impuestos, pero en cambio acá nosotros cobramos un servicio que se brinda”.

“Obras Sanitarias está brindando tres servicios: agua, cloaca y desagüe fluvial; lo cual va atado también a los altos costos de la energía en los dos últimos años, porque dependemos exclusivamente del servicio energético para que sus pozos funcionen y poder brindarle el servicio a los usuarios” y añadió que “cuando hay cortes generalizados de energía quedan afectados miles de vecinos porque los pozos no funcionan y no hay presión”.

“Si el Foro de la Construcción no afrontara estos costos por cada emprendimiento individual o privado, debería ser aumentado en la tarifa de Obras Sanitarias”, indicó el referente de SITOS a la vez que aclaró que este aumento “hay que verlo en el contexto general, porque no es solo abrir una canilla y dar agua”.

En relación a lo anterior, expresó que “hay que considerar los costos de los materiales para hacer las nuevas conexiones, para reparar las viejas conexiones, el mantenimiento de todo lo que hay sumado a que la ciudad cada vez se expande más y en toda expansión, lo primero es el servicio sanitario”.

En referencia a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Foro de la Construcción en el cobro del certificado de factibilidad, López apuntó: “Hoy somos parte de esta empresa y somos usuarios de la misma como también lo somos de la luz, el cable o internet y todo aumenta. Obras Sanitarias está ampliamente relacionado con eso”.

“El año pasado tenía presupuestado de gasto de energía eléctrica para la extracción solamente de agua más de 80 millones de pesos para el año 2017. Obras Sanitarias también sufre esa inflación y es necesario sino queres desfinanciar una empresa, que así como le aumentan los costos, esta los tiene que incrementar también”, sostuvo.

Además, detalló que el año pasado “Obras Sanitarias fijó un solo aumento para todo el año y ahora hay fijado solo uno para 2018. ¿En 2017 cuantos incrementos en las tarifas tuvimos de luz y gas y cuántos hay proyectados para 2018?”.

“Si pensamos que el agua es algo necesaria para la vida, ¿el agua es tan cara como el cable y el cable es tan necesario como el agua? Todos nos fijamos en la luz y el gas o el agua, pero al momento de ir a pagar el cable no miramos”, se preguntó.

“No queremos un desfinanciamiento, que también lo padecerán los trabajadores”

Por último, López resaltó en conversación con “el Retrato…” que trabajan “para el afiliado y su bienestar” a la vez que reconoció: “También nos fijamos en la empresa. No queremos un desfinanciamiento, porque después eso también lo padecerán los trabajadores cuando no tienen insumos, materiales o los elementos de seguridad que se requieren”.

“Para tener el sindicato, tenemos que tener afiliados y para ello tenemos que tener trabajadores. Para tener trabajadores tenemos que tener una empresa que pueda respaldar a los mismos y pueda contenerlos. Las necesidades del trabajador las cubrimos a través de las necesidades que tiene la empresa”, aseguró y destacó: “Nosotros no somos empresarios, sino que cuidamos nuestra fuente y nuestro recurso. Un desfinanciamiento de la empresa apunta directamente hacia el trabajador”.