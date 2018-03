Arroyo puso en funciones a Andueza como Secretario de Tecnología e Innovación

El Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo puso en funciones este lunes a Sergio Andueza como nuevo Secretario de Tecnología e Innovación. En dicho acto, el jefe comunal nombró a Marcelo Lencina como Subsecretario de Seguridad.

La ceremonia –desarrollada en el hall principal del Palacio Comunal- se desarrolló frente a un numeroso público, entre los que se destacaban algunos integrantes del Gabinete Municipal. Luego de tomarle juramento a Andueza, Arroyo se dirigió a los presentes, confirmando que “se está frente a una designación que consideramos muy pero muy importante para el partido de General Pueyrredon.”

“En algún momento -ya hace muchos años- cuando me inicié en la actividad política, siempre tuve la idea de generar un Departamento de Ciencia y Técnica. Cuando finalmente llegué a la intendencia, encontré en el COM una organización de Seguridad que comenzaba a funcionar, a cargo de un ingeniero que yo no conocía y que venía de la administración anterior. Ahí ví que había hecho un trabajo importante. Tuvimos una conversación y me dí cuenta que el ingeniero era el espíritu de una nueva generación, con una mentalidad muy amplia”, aseguró Arroyo.

En ese sentido, el intendente agregó: “Decidí mantenerlo en el cargo y ver cómo funcionaba. Y todo funcionó bien. Se generó todo un sistema con personas con capacidades distintas para controlar la seguridad. Además comenzamos a hablar de la inclusión de las nuevas tecnologías en una combinación entre lo particular y el Estado, cosa que tampoco se había dado nunca antes. Andueza tiene proyectos e ideas innovadoras. Apostamos al cambio. A lo nuevo. Estamos en una época en donde el futuro nos llama. Y realmente necesitamos funcionarios jóvenes.”

“Estamos entrando en una nueva era en donde las tecnologías van a ser importantísimas. Uno de los peores problemas que tiene el Partido es la desocupación y que una de las formas de luchas contra ella es generar este tipo de actividades. Vamos a preparar técnicos capacitados para poder dar respuestas a todas las necesidades de la industria. En eso va a trabajar el ingeniero Andueza y yo les aseguro que -tal vez si Dios nos acompaña y logramos prolongar este mandato- vamos a tener de pronto una Municipalidad absolutamente nueva”, finalizó Arroyo.

ANDUEZA: “FORTALECER LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN”

Al respecto, el flamante Secretario de Tecnología e Innovación, se mostró complacido por el nombramiento y esbozó un diagrama de sus próximos objetivos. “Tenemos que trabajar en varios aspectos. Uno de los puntos es la educación, tenemos que fomentar desde la escuela secundaria este sistema que hoy tiene pleno empleo. Es algo que tenemos que vender como producto”, agregó.

“Vamos a fortalecer todos los servicios que está brindando el área de Tecnología del municipio y abrir a los vecinos todo lo que es la política de datos abiertos. Y además, el COM pasará a otro nivel, a lo que denominamos Ciudades Inteligentes, donde no solo estará afectado al tema de Seguridad, sino que también a toda herramienta que se pueda extraer en vía pública para el control del espacio”, concluyó Andueza.

LENCINA: “ESTAMOS CON UN MONTÓN DE IDEAS Y PROYECTOS

Por su parte, Marcelo Lencina, flamante Subsecretario de Seguridad, detalló que “asumo esta nueva responsabilidad con mucha felicidad y pasión. Es lo que me gusta hacer. La Seguridad es el día a día, trabajar las 24 horas y la verdad es que estamos con un montón de ideas y proyectos.”

En ese sentido, el funcionario afirmó que “se sigue trabajando en equipo con el ingeniero Andueza, con Fernando Telpuk, con una política de trabajo que venimos desarrollando desde 2015 y que nos dio resultados muy positivos”, aseguró.