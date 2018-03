Rugby: Mar del Plata sufrió pero está otra vez entre los 4 mejores

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata venció en la segunda fecha del Campeonato Argentino a Santa Fe por 31 a 29 y de esta forma vuelve a estar en la semifinal de este torneo por tercer año consecutivo. Cómo en el debut, el partido se definió en los últimos minutos.

La versión Juvenil del “Trébol” encadenó su segunda victoria en fila en este Campeonato Argentino 2018 al vencer a Santa Fe por 31 a 29. El partido tuvo su auge en el segundo tiempo, en donde los dos conjuntos lograron estar más precisos en la definición y el score fue cambiando minuto a minuto.

En el complemento quedó atrás el 7 a 7 parcial, en donde Mar del Plata había encontrado el try gracias a la buena intervención de su capitán Pedro Haugaard, pero sobre el final de los primeros 35’ fue Manuel Berstein el que empató todo para Santa Fe.

El segundo tiempo se iba a inaugurar con la particularidad de la sanción de un Try Penalpor lado que mantenía la igualdad. Pero Santa Fe, que comenzó mejor el complemento, llegó al try de la mano de su apertura Lucas Fertonani para tomar ventaja.

Desde ahí, iba a ser un try a try en donde se iban a anotar Bautista Tejerina y Lisandro Rodríguez para Mar del Plata, y Octavio Capella y Mateo Bianchi para Santa Fe. La diferencia radicó en la puntería de cara a los palos. Mientras que Fertonani erraba, el ingresado Bautista Farisé metía todas las conversiones.

El apertura de Comercial vivió una tarde única, ya que volvió al Seleccionado luego de una lesión grave de rodilla, lo hizo de buena manera, y fue el encargado de patear el último penal de la tarde, el de la victoria, el que configuró el 29 a 31 final y el pase a Semifinales una fecha antes de que finalice la Primera Fase.

Más allá de la victoria conseguida, todavía hay cosas para mejorar par un equipo que tendrá quince días de preparación de cara al concentrado que se realizará en Santa Fe, en donde enfrentarán a al URBA, el partido pendiente del grupo, y jugarán la semifinal por tercer año consecutivo.

Síntesis

Mar del Plata (31): Santiago Bonavento, Matías Juara, Juan Bruno; Martín Román Leoz, Tomás García Fierro; Ignacio De Siena, Pedro Haugaard, Franco Pechia; Santiago Martínez Etayo, Bautista Tejerina; Julián Soberon, Conrado Muzio, Agustín Zelezen, Tomás Etchepare, Lisandro Rodríguez.

Suplentes: Maximiliano Martínez, Mikael Bloom, Joaquín Rojas, Alejo Melin, Jerónimo Intervenuto.

Ingresaron: Agustín Ciancio por Juan Bruno; Bautista Farisé por Conrado Muzio; Facundo Vázquez por Matías Juara.

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo y Jorge Di Iorio.

Santa Fe (29): Matías Morello, Julián Sabater, Julián Boggero; Octavio Capella, Augusto Otero; Facundo Ramírez, Matías Gaggiamo, Manuel Berstein; Martín Barceló, Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Tomás De la Riva, Valentín Fernández, Agustín González; Manuel Borzone.

Suplentes: Francisco Gordo, Bautista Grenon, Gabriel Morales, Luca Patiño.

Ingresaron: Agustín Palomeque por Matías Morello; Joaquín Verón por Augusto Otero; Lucas Widmer por Lucas Fertonani; Mateo Bianchi por Tomás De La Riva;

Entrenadores: Pedro Benet, Pablo Pfirter, Gisela Acuña y Germán Córdoba.

Puntos en el PT: 30’ Try de Pedro Haugaard convertido por Lisandro Rodríguez (MdP); 34’ Try de

Manuel Berstein convertido por Lucas Fertonani (SF). Resultado Parcial: Mar del Plata 7 – Santa Fe 7.

Puntos en el ST: 6’ Try Penal (SF); 8’ Try Penal (MdP); 10’ Try de Lucas Fertonani (SF); 14’ Try de Bautista Tejerina convertido por Bautista Farisé (MdP); 16’ Try de Octavio Capella (SF); 19’ Try de Lisandro Rodríguez convertido por Bautista Farisé (MdP); 31’ Try de Mateo Bianchi (SF); 33’ Penal de Bautista Farisé (MdP). Resultado Final: Mar del Plata 31 – Santa Fe 29.

Árbitro: Tulio Marchetto (URBA).

Cancha: Valle Hermoso (San Ignacio).

Declaraciones

Dario Silenzi (Entrenador): “La verdad estamos muy contentos con el triunfo. Es bastante diferente el Campeonato Argentino jugarlo en las instancias finales qué para abajo, ya estamos con la Unión de Rugby de Mar del Plata repitiendo lo de los últimos dos años anteriores”.

“Estamos un poquito en deuda con el juego. Tenemos que usar más la cabeza, siempre la actitud multiplica, pero tenemos que mejorar un poco. Ahora tenemos que sumar con el conocimiento y la habilidad de los chicos”.

Juan Bruno (Primera Línea): “Fue un partido muy complicado, una batalla de forwards tremenda, lo habíamos preparado en la semana, pero haber ganado en la última, cómo en Salta, fue increíble”.

“La lucha de los delanteros fue muy dura. Hubo mucho golpes y mucho pick and go, pero por suerte pudimos prevalecer en el duelo y llevarnos una victoria que nos pone muy contentos y nos deja en semifinales”

Foto: Mariela Verde