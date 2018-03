Las chicas de Once Unidos lograron el ascenso al Nacional B de Adultos

Con un récord positivo de cuatro victorias y tan sólo una derrota, Once Unidos pudo lograr este sábado la tercera plaza en el Nacional de Adultos C de Chapadmalal y así lograr una plaza más en el Nacional B para Asabal.

En el primer partido disputado el martes, por la zona clasificatoria, el equipo de Parque Luro derrotó 32 a 20 a Club Social Cultural y Deportivo San Martín (Margarita Belén, Chaco), en tanto que el miércoles hizo lo propio ante Asociación Balonmano de Cinco Saltos (Río Negro) por 36 a 9, para obtener el primer puesto en la Zona A.

Ya el día jueves, por los cuartos de final, las de verde y negro superaron 26 a 16 a Centro de Educación Física N°54 de Venado Tuerto, para lograr el pase a las Semifinales.

En dicha instancia les tocó cruzarse con quien fuera a la postre el campeón, Muñiz de Femebal, en el cual cayeron 20 a 16.



A pesar de esa derrota quedó una chance más para lograr el ascenso y Once Unidos no la desperdició, ya que este sábado le ganó 22 a 18 a Trapem de General Roca y consiguió ese tercer pasaje al Nacional de Clubes B.

Martina Oyarzú, una de las líderes del equipo, comentó que “el objetivo lo pudimos cumplir que era obtener una de las plazas, aunque nos quedamos con un poco de bronca por no llegar a la final, pero contentas por la plaza. Lo mejor del equipo fue la defensa, fuimos muy intensas, quizá nos faltó más en ataque, la falencia de la Semifinal. Fue un torneo muy lindo, nos pudimos unir como equipo y probar variantes en ataque y defensa que nos servirán durante todo el año”.

Por su parte el entrenador, Alejandro Carotenuto, opinó que “el balance es positivo, teníamos dos objetivos, ascender y salir campeones, jugamos la final anticipada con Muñiz, nos cruzamos en Semis, tuvimos un buen partido en defensa pero no estuvimos finos en ataque, simplemente por eso perdimos, hoy en el tercer puesto se volvió a defender bien y jugamos lindo, una lástima la lesión de Poli porque la tendremos varias semanas afuera. Nos sacamos la espina del año pasado de haber descendido, nos sirve porque es un equipo en formación y este tipo de torneos nos da roce”.

El plantel estuvo integrado por Candela Alonso, Chiara Andornino, Sol Martínez, Rocío Pagliardini, Juliana Franczuk, Paula Iribarren, Sofía Gioia, Nadia Guidotti, Valentina Moroni, Paula Carucci, Martina Oyarzu y los tres refuerzos, Micaela Giordano (ACHA), Solange Villareal (Punto Sur), Agustina Eberwein (ACHA).