Evocaron en el Concejo Deliberante el golpe de Estado de 1976

En cumplimiento de la Ley 11.782 se llevó a cabo este sábado 24 de marzo de 2018, un acto con el objetivo de repudiar el terrorismo de Estado. Considerándola una jornada para la reflexión de la sociedad en su conjunto sobre la permanente necesidad de la defensa del sistema constitucional y la plena vigencia de los Derechos Humanos, tuvo lugar en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon una manifestación pública, oficial y masiva de repudio y un ejercicio –necesario, por supuesto.

De esta manera, se conmemoró el “42º Aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reafirmando la Democracia y los Derechos Humanos y en repudio al terrorismo de Estado y toda forma de discriminación”.

Con las presencia del Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Guillermo Sáenz Saralegui, se llevó a cabo hoy la Sesión Pública Especial en conmemoración del 42º aniversario del Golpe de Estado perpetrado por la Junta Militar, que instauró durante siete años el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, provocando un cambio sustancial en la matriz económica e industrial del país y dejando miles de desaparecidos, asesinados y bebés apropiados.

El Cuerpo Deliberativo, en esta ocasión se manifestó a través de la comunicación de documentos oficiales. El Presidente leyó el suyo; lo propio hicieron los demás bloques Unión Cívica Radical (UCR), Agrupación Atlántica-PRO, 1País, Unidad Ciudadana, CREAR-Mar del Plata y Acción Marplatense (AM).

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Alejando Vicente, en representación del intendente Carlos Fernando Arroyo; otros integrantes del Departamento Ejecutivo. También asistieron referentes de organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, además de invitados especiales, representantes del Cuerpo Consular, ex veteranos de Malvinas, de la Universidad, de las colectividades, de órganos profesionales, de sindicatos, de instituciones religiosas, de la Comisión Municipal de la Memoria y del Poder Judicial.

La Sesión Especial comenzó con la entonación de las estrofas de Himno Nacional Argentino. Y luego, como es habitual, prosiguió con el video “Historias de Abuelas. La identidad no se impone” (trabajo realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes).

A continuación se proyectó otro breve video documental, sobre la relación entre la Dictadura cívico-militar y la utilización política que se hizo de la realización del Mundial de Fútbol de 1978.

Antes de la lectura de documentos, el Presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui señaló: “El Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, tal como fue declarado en el año 2002, viene a recordarnos la fecha de inicio de una actuación nefasta del Estado Argentino, que impulsó el miedo, el dolor, la desaparición de personas, la tortura y la muerte. Miles de personas desaparecidas y asesinadas, y otras tantas exiliadas dibujaron el mapa de un país arrasado.

Ya han pasado 42 años del inicio de una larga, penosa y luctuosa noche absolutamente oscura y nefasta.

Esta fecha la conmemoramos con dolor pero con la convicción de que jamás se repetirá por nuestra firme posición de rechazo.

Es una jornada para hacer memoria y comprender los motivos que provocaron la llegada de un sangriento gobierno de facto al Poder. Tenemos un estado de Derecho consolidado, seguramente con algunas falencias y defectos, pero que es perfectible y está pujante. Eso es lo que debemos ponderar.

Nuestra obligación está en comprender el pasado, para tener los pies firmes en el presente y saber hacia dónde queremos dirigirnos como país. Lo que tenemos claro que es queremos un futuro promisorio, en paz y con todos los habitantes de este bendito suelo incluidos. Nos merecemos vivir en una democracia con paz, inclusión y justicia”.

Además, también se expresaron otros concejales, más allá de la lectura de los respectivos documentos de los bloques políticos que integran la actual composición del Honorable Concejo Deliberante.

Y a continuación, Ledda Barreiro, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, fue muy clara, sintética, explícita y pedagógica al manifestar: “Tanto recuerdo, pasaron 42 años. Pero no es pasado, en tanto falte mi nieto y tantos otros nietos, es presente. Encontramos 127 nietos; nos faltan muchísimos. Estoy segura de que lo que nos mantiene en pie es la lucha. Tenemos viviendo en Mar del Plata 15 genocidas viviendo. Debemos hablar de impunidad. Hablamos de memoria, al evocar el 24 de marzo. Para hablar de pasado, debería pasar mucho tiempo. El proyecto del Gobierno actual es liberar una cantidad no precisa de genocidas “para que las cárceles no estén tan abarrotadas”. Si no fuera tan siniestro, es para reírse. Los delitos de Lesa Humanidad se denominan así porque lastima a toda la humanidad y no prescriben. Los genocidas deben permanecer en la cárcel, con todas las garantías, porque no somos como ellos. Pero en Alemania, murió la semana pasada el último nazi preso, que siguió pidiendo hasta el último momento prisión domiciliaria, y jamás se la otorgaron. Además, algunos, como Alfredo Astiz, ni siquiera pueden ser considerados viejos. No sé si nos están probando o provocando, pero debemos permanecer unidos y no separados. Tenemos que estar todos juntos, sin distinciones. Y sin violencia. Porque la violencia engendra violencia. Muchas gracias”.