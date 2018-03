Una multitud, como muy pocas veces vista, marchó en Mar del Plata a 42 años del golpe

Mar del Plata le mostró al país que no se olvida. Miles de ciudadanos, como muy pocas veces visto en la ciudad, marchó por avenidas y calles de la ciudad en el 42° aniversario del Golpe Militar.

La multitudinaria movilización estuvo encabezada por la Madres de Plaza de Mayo y Abuelas, acompañadas por diversas organismos de Derechos Humanos , partidos y agrupaciones políticas, agrupaciones culturales, gremios, sindicatos y mucha gente sin color político, se movilizaron en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Documento de los organismos de Derechos Humanos

Tras 42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente, atravesados por una agenda de actos y marchas cada vez que el Gobierno Nacional avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia.

En el trascurso de los últimos años de nuestra democracia hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el Presidente Macri y el acompañamiento de la Gobernadora Vidal y sus equipos, lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria.

Todos los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados, toda estructura estatal creada para tal fin resultó desmantelada o se encuentra en proceso de ser desechada. El Gobierno, que es sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura y recibe el aval de una importante cantidad de gobernadores, trazó un rumbo político que incluye metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios, permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos, ser despedido de tu trabajoy perder todos tus beneficios si trabajas en el estado, tanto como si formas parte del ajuste que las empresas viene aplicando sobre los trabajadores con la protección y el apoyo del gobierno.

Estamos ante una realidad dramática, donde la educación pública y sus trabajadores no son más que un “blanco legítimo” de la mal llamada “modernización”, la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la ANSES, el CONICET, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello. Sólo hay un sector beneficiado con estas políticas y es el de las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino.

Estamos viviendo un 24 de Marzo muy especial. Por años esta fecha infame también estuvo ligada a la paz relativa que trajo la justicia y sus fallos ejemplares para el mundo entero en cuanto de Lesa Humanidad se trataron. Argentina era el espejo para otros países que buscaban la justicia después de las matanzas y el genocidio. Este gobierno, elegido democráticamente, con la promesa electoral de no alterar y sí en cambio profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas.

En efecto, parte de los responsables de los 30000 desaparecidos, los cientos de miles de exiliados y los casi once mil presos políticos, que lucharon por un país con justicia social, hoy son enviados a sus domicilios para vivir entre nosotros, sus víctimas. No sólo aniquilaron una generación, sino que se robaron a los hijos e hijas recién nacidos para apropiarlos como botín de guerra, instalaron el miedo y no se arrepintieron jamás de sus atrocidades.

Hoy el gobierno intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará. Intenta devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia, para acabar con quienes se oponen a la entrega y al desmembramiento del país.

La única casa para un genocida es la cárcel común. Jamás permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia.

NO más persecución, NO más asesinatos, BASTA de utilizar la justicia como herramienta de poder, BASTA de represión, FIN de las políticas de ajuste y hambre, FIN de la destrucción de las libertades individuales, NO a la criminalización de la protesta social en todas sus expresiones, FIN de la persecución política de militantes populares, BASTA de censura encubierta!

EXIGIMOS el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el Fiscal Gral. Fernandez Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días.

Nos comprometemos a seguir trabajando por la consolidación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, para lo cual continuaremos exigiendo cárcel común y efectiva para todos los condenados por delitos de lesa humanidad, el necesario juzgamiento de todos los responsables civiles y militares del terrorismo de estado, la confirmación de las sentencias condenatorias y la revocación de las sentencias que favorecen la impunidad, no firmes, y en su caso la recurrencia ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con el fin de fortalecer la conciencia social sobre los efectos, aún actuales muchos de ellos, del terrorismo de estado.

30000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, AHORA y SIEMPRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Firmaron el documento:

Organismos de Derechos Humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Hijos Resiste, Hijos, Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas del Sudeste de la Pcia, de Bs As, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga por los Derechos del Hombre, Colectivo Faro de la Memoria, Comisión Provincial por la Memoria, Asociación de ex detenidos desaparecidos por razones políticas, Camus, Comisión Municipal por la Memoria y Vecinxs Sin Genocidas

También adhirieron Organizaciones políticas, gremiales y sociales que adhieren:

Multisectorial de la Mujer, Corriente Clasista y Combativa, CTEP, Octubres, Peronismo 26 de Julio CICOP, Movimiento Peronista de Base, Partido Comunista Revolucionario, Partido del Trabajo y del Pueblo, Seamos Libres, Movimiento Evita, Atahualpa., Movimiento Popular la Dignidad, La Poderosa, Feria de la Economia Popular, Corriente de Salud Salvador Mazza, Movimiento Libres del Sud, Barrios de Pie, Mumala., Movimiento Universitario Sur., Centro de Estudiantes Facultad Cs de la Salud y Trabajo Social,. AMS Casinos,. SUTEBA, ADUM, FETIA, Frente Barrial de la CTA.,. Juventud Peronista Mar del Plata, Agrupación renovación Universitaria., Agrupación Olazabal, Frente de Organizaciones Justicialistas, Juventud Universitaria Peronista,. Banderas del Sur, CTA Autónoma. Mar del Plata, Ate, AJB, FUM, Agrupación Azul y Blanca de Suteba, Colectivo Marplatense de acompañantes terapéuticos, Cauces, Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales Distrito Mar del Plata, La Roja- Construcción Colectiva, Foro de la Niñez Adolescencia y Juventud, Espacio NO A LA BAJA, ONG En Red, Partido Socialista, Unidad Popular, Foro Argentino de la Deuda Externa, Regional Mar del Plata, Movimiento Popular Patria Grande, Centro Cultural América Libre,.Movimiento de Trabajadores Excluídos,(MTE), Mala Junta, Asamblea de Abogados por el Proyecto Nacional, Asociación de Fomento Acantilados, Evita Obrera, Enapo, AROS, Construyendo militancia, Partido de la Victoria, Sindicato de Prensa de Mar del Pata, Unidad Ciudadana Mar del Plata-Batan, Nuevo Encuentro, La Cámpora, Corriente Peronista Descamisados, Movimiento Nacional Alfonsinista, Proyecto Justicialista Marplatense, Peronismo Militante, Kolina, Encuentro Militante “Carlos Miguel”, Frente Grande, Propuesta Política de los Trabajadores, La Néstor Kirchner, Empoderados, Resistiendo con Aguante, Abrazo Ciudadano, Marme, Los Peronchos, Movimiento Barrial CTA, Movimiento Mayo, Movimiento Identidad Kirchnerista, Asamblea de Profesionales por el Proyecto Nacional avance popular, Comisión de Jubilados y pensionado Mdp, Adobe, La Trinchera MdP,Agrupación 13 de abril, Movimiento convergencia peronista, Movimiento de Bases Peronista, Comité para la liberación de Milagro Sala, CNCT Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Corriente Patria para Todos, Jupebo, Peronismo Marplatense, Encuentro por la Igualdad Partido Comunista, La 27 de octubre, Partido Polo Social, Proyecto Sierras, entre otras.