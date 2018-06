Ex combatientes en Malvinas se suman al sistema de salud municipal

La Secretaría de Salud, firmó un convenio con el Centro de Ex soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata mediante el cual su sede se sumará al sistema de salud municipal. De esta manera, en las instalaciones ubicadas en Misiones 3172, personal médico municipal brindará atención primaria de la salud, tanto para excombatientes y sus familiares, como vecinos de Mar del Plata.

Se atenderán especialidades como medicina clínica, pediatría, ginecología y psicología. Además, en este espacio,se desarrollarán todos los programas municipales de salud que funcionan en los demás CAPS.

“No puedo dejar de pensar en los que no pudieron volver, en todos los que sufrieron”, dijo el Intendente, durante al firma del convenio, emocionado al hablar de los caídos en Malvinas. “Yo recuerdo cuando llegaron los combatientes a Mar del Plata, una noche que estaba en mi estudio y me fui solo caminando hasta el tren. Llegaron en la oscuridad. Eso no tiene que volver a ocurrir. Esto es lo que estamos tratando de hacer muchos argentinos: luchar para que eso cambie y para que se reconozca el valor de los que dieron todo por la Patria. Muchos sufrieron más allá del deber”.

“Nosotros somos los herederos de Belgrano, de Güemes, de San Martín, de Brown, otra gente. Tenemos una bandera, tenemos que dignificarla y hacerla cada vez más grande y todos juntos podemos; yo los convoco a eso”, agregó el Intendente.

El consultorio médico inaugurado lleva el nombre “José Luis Del Hierro”, un soldado caído en combate y su hermano, Juan José, fue uno de los que participó de la emotiva ceremonia.

Seguidamente, el secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, recordó: “Cuando asumí en la gestión, el primer lugar al que fui fue el consultorio que tenía el Centro de Excombatientes en la Secretaría de Salud, donde atendían la faz psicológica de los excombatientes y sus familias. Les prometí que ni bien pudiera iba a tratar de tener un centro de atención para ellos, no solamente para la faz psicológica, también la clínica, pediátrica y mental. Después de poco más de dos años, pude cumplir. Tenemos que seguir sembrando redes por toda la ciudad”.

Con respecto a las características del flamante consultorio, el funcionario municipal remarcó que “colocamos personal para trabajar, un pediatra, un clínico, psicólogo y, además, todos los programas municipales que tiene un Centro de Salud. La diferencia es que ellos son los dueños de la casa, tienen su consultorio y nosotros ponemos el acompañamiento en salud. Esto está abierto a la comunidad”.

Por su parte, Fernando Álvarez, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, señaló que “es un día muy importante para nosotros, un logro más del esfuerzo que venimos realizando y de devolverle un poco a la sociedad que tanto nos dio desde que vinimos. Esto nos emociona porque este espacio era un terreno baldío y hoy podemos disfrutar de estas instalaciones”.

“Este consultorio médico de atención primaria es un logro más, algo que debemos agradecer a mucha gente como el Dr. Gustavo Blanco, quien nos dio esta posibilidad. Acá no solo se atenderá a la ‘familia malvinera’, como solemos decir, sino que es para el barrio y vecinos en general”, concluyó el titular del Centro.

En el acto estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Salud, el presidente del HCD Guillermo SáenzSaralegui, concejales e integrantes del Centro de Excombatientes.